NYT: Noul comisar european al comerţului în misiune de reparare a relaţiilor cu SUA

Noul comisar european al comerţului a sosit la Washington luni, cu misiunea de a împiedica administraţia Trump să distrugă economia europeană. Dar în situaţia în care relaţiile transatlantice sunt deja la un nivel scăzut, Phil Hogan, un irlandez cu discurs direct şi cu înfăţişare impozantă, ar face probabil bine să evite pur şi simplu o degradare şi mai mare a legăturilor, potrivit New York Times , citat de Rador.





La începutul vizitei de patru zile a dlui Hogan, prima sa deplasare în calitate de comisar al comerţului, lista motivelor de supărare reciprocă ale SUA şi Europei este lungă şi continuă să se lungească.





SUA, supărate de planurile Franţei de a impozita companiile de tehnologie, ameninţă cu impunerea de tarife care ar dubla preţul vinului francez importat. UE acuză administraţia de la Washington că paralizează sistemul de reglementare a disputelor comerciale, deschizând porţile unei epoci de conflicte şi dezordini.





Tarifele punitive pentru oţelul şi aluminiul european rămân în vigoare. Administraţia americană continuă să fluture ameninţarea cu taxe vamale pentru maşinile europene, ceea ce ar avea efecte devastatoare în plan economic pentru continent. Europenii sunt extrem de alarmaţi de ceea ce ei consideră a fi iresponsabilitatea de care dă dovadă preşedintele în Orientul Mijlociu.









Hogan dispune de un set de aptitudini diferit de al Ceciliei Malmstrom, căreia i-a urmat în funcţia de şef oficial al comerţului UE, la începutul lunii decembrie. Unele persoane de la Bruxelles cred că stilul lui mai abrupt îl va face să fie un interlocutor mai pe potriva actualului ocupant al Casei Albe.





De exemplu, de curând dl Hogan a spus că prin ieşirea din UE, britanicii renunţă la un Rolls-Royce în schimbul unui sedan uzat. Această afirmaţie a fost considerată a fi deosebit de obraznică, fiind făcută de un irlandez care va fi totodată responsabil de negocierea unui acord comercial cu Marea Britanie în cadrul retragerii acesteia din UE - sarcină herculeană.





"El este mai direct", a spus Luisa Santos, director pentru relaţii internaţionale la grupul industrial BusinessEurope. S-ar putea ca şi genul să joace un rol, a spus dna Santos. La Washington şi Bruxelles există opinia larg răspândită că oficialităţile din administraţia Trump nu se simţeau la largul lor în prezenţa dnei Malmstrom, o suedeză ambiţioasă.





"Faptul că el este bărbat" este un avantaj pentru dl Hogan, a spus dna Santos. "El este probabil persoana potrivită în acest moment".





Dar este neclar dacă dl Hogan, care nu a dat curs solicitărilor de a fi intervievat, va avea mai mult succes decât dna Malmstrom, în repararea celui mai amplu parteneriat comercial din lume, în valoare de 1 trilion de dolari anual. Agenda lui include întâlniri cu Robert Lighthizer, reprezentantul comercial al SUA, cu Steven Mnuchin, secretarul Trezoreriei, şi cu Wilbur Ross, secretarul comerţului. În măsură diferită, toţi aceştia susţin linia dură a preşedintelui privitor la relaţiile comerciale.





Un fost fermier bine clădit din Kilkenny din sudul Irlandei, dl Hogan şi-a petrecut o mare parte a carierei sale politice în tranşeele politicii interne irlandeze, ajutând partidul de centru Fine Gael să devină cel mai puternic bloc din Irlanda. El a fost directorul de organizare al formaţiunii Fine Gael la începutul anilor 2000 şi ulterior a fost şeful campaniei electorale naţionale a partidului său.





"Phil cunoştea fiecare candidat, ştia fiecare circumscripţie electorală", spunea Ciaran Conlon, fost purtător de cuvânt al Fine Gael şi actualul director de politică publică al Microsoft din Irlanda.





Flerul dlui Hogan pentru politica cu amănuntul i-a fost de folos, a spus dl Conlon, atunci când a devenit, mai târziu, comisar european responsabil cu agricultura, post pe care l-a ocupat până în decembrie. Dl Hogan a organizat întruniri urbane cu fermieri din toată Europa şi a participat la funeraliile unor lideri marcanţi din domeniul agriculturii. Abordarea lui a ajutat la combaterea imaginii de izolare a Comisiei Europene. "Politica ţine de relaţii personale şi Phil înţelege asta", a spus dl Conlon.





În calitate de comisar agricol, dl Hogan a fost deseori implicat în negocieri comerciale şi şi-a câştigat renumele de persoană şireată şi bine pregătită. În general produsele agricole sunt elementele cele mai sensibile din punct de vedere politic, din acordurile comerciale. Planul de convenire a unui acord comercial transatlantic mai global, de la începutul mandatului dlui Trump, s-a destrămat din cauza neînţelegerilor referitoare la modul de abordare a agriculturii.





"El este un negociator foarte, foarte bun", a spus Sorin Moisa, fost membru al Parlamentului European din România şi fostă oficialitate în domeniul comerţului european.





Dna Malmstrom a reuşit să-l împiedice pe preşedinte să-şi pună în aplicare ameninţarea de a penaliza importurile de maşini europene, ceea ce ar fi devastator pentru economia continentului. Dar din optimismul ulterior întâlnirii din iulie 2018 dintre dl Trump şi Jean-Claude Juncker, preşedintele de atunci al Comisiei Europene, nu a rămas mare lucru. Cei doi bărbaţi au spus că vor lucra pentru reducerea la zero a tarifelor şi eliminarea reglementărilor care împiedică comerţul transatlantic. UE şi SUA îşi sunt reciproc partenerul comercial cel mai mare şi în general se consideră că ambele părţi ar avea de câştigat de pe urma coborârii barierelor comerciale.





Progresele făcute au fost însă cel mult modeste. În iulie, ele au convenit să-şi recunoască reciproc inspecţiile în fabricile de produse farmaceutice. Acordul elimină necesitatea dublării inspecţiilor şi ar trebui să reducă costul fabricării de medicamente. Dar în majoritatea celorlalte privinţe, relaţiile au devenit şi mai înăcrite.





Europenii acuză SUA că schilodesc OMC prin blocarea numirii de noi membri într-o comisie crucială care audiază apelurile în disputele comerciale. Comisia a încetat efectiv să funcţioneze în decembrie, la expirarea mandatului mai multor membri ai săi.





În lipsa unui sistem de impunere a regulilor comerciale, dl Hogan le-a spus membrilor Parlamentului European anul trecut că "Ei bine, nu are niciun rost să avem acorduri". "Noi am cerut SUA să se angajeze alături de noi şi ei au refuzat să o facă", a spus el.





În timp ce normele care au guvernat comerţul mondial se prăbuşesc, ţările răspund la dispute prin represalii la paritate şi demonstraţii de forţă.





După ce Franţa a spus că va impune o aşa-zisă taxă digitală companiilor IT - măsură ce vizează clar Silicon Valley - SUA au ameninţat cu tarife de 100% pe vinurile, poşetele, aparatura de bucătărie şi alte produse din Franţa.





"Atunci când părţile adoptă măsuri unilaterale care dăunează celeilalte părţi, care nu se încadrează în normele internaţionale, cealaltă parte are dreptul să fie mâniată", a spus Clete Willems, partener la firma de avocatură Akin Gump care a consiliat economic Casa Albă până anul trecut. "Acesta este punctul în care ne aflăm cu UE acum".





Mânia abundă. Europenii sunt furioşi că SUA au impus sancţiuni companiilor care ajută la construirea gazoductului Nord Stream 2 dintre Rusia şi Germania.





Ambele părţi sunt furioase din cauza a ceea ce spun că sunt subvenţiile ilegale acordate fabricanţilor lor naţionali de avioane. SUA impune tarife în valoare de 7,5 miliarde de dolari pe produsele europene, drept represalii pentru asistenţa ilegală acordată Airbus, iar europenii vor replica probabil la fel pentru ceea ce ei spun că sunt subvenţiile ilegale pentru Boeing.





Nimeni nu se aşteaptă la o izbândă majoră, dar există unele speranţe că deplasarea ar putea semnala începutul unei îmbunătăţiri treptate a relaţiilor comerciale.









de Jack Ewing, NYT (preluare Rador)





"Actuala stare a relaţiilor UE-SUA nu este bună şi eu nu cred că se va îmbunătăţi în curând", a spus Peter Chase, colaborator senior la German Marshall Fund of the United States de la Bruxelles.Dl Hogan va încerca să-şi convingă omologii americani că Europa şi SUA ar trebui să conlucreze pentru a ţine în frâu China, în parte prin refacerea OMC. De asemenea, are planificate întruniri pe Capitol Hill, unde probabil că faptul că este irlandez îi va servi."Eu nu cred că vreuna din părţi vrea ca lucrurile să revină la un hău adânc şi să se înscrie pe spirala negativităţii", a spus Susan Danger, director-executiv la Camera Americană de Comerţ de pe lângă UE. "Ambele părţi vor să şuteze într-un fel pozitiv".