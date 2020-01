Coreea de Sud solicită interzicerea drapelului japonez la Jocurile Olimpice de la Tokio 2020

Criticii spun că steagul este arborat de fanii care doresc să romanticizeze și să rescrie abuzurile împotriva drepturilor omului de către forțele japoneze conform BBC Pe de alta parte, oficialitătile japoneze afirma ca steagul este larg folosit in Japonia, si nu reprezintă o declarație politică.Steagul național al Japoniei este pur și simplu un disc roșu pe fond alb - și nimeni nu are o problemă cu acesta. Steagul soarelui răsare are un disc roșu similar, dar cu 16 raze roșii care pornesc din el.Ambele steaguri au fost de fapt folosite de mult timp, datând de secole. In timpul celui de-al doilea război mondial, forțele militare japoneze au folosit acest drapel.Ministerul de Externe al Coreei de Sud a descris steagul ca simbol al „imperialismului și militarismului” japonez.