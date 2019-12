Ungaria investește masiv în tehnică militară de luptă germană

Corespondență din Germania

Armament pentru partenerii UE

SIPRI despre „amenințarea rusească”

După o scădere timp de trei ani, exporturile de arme aprobate de guvernul federal german au atins cifre de vârf în 2019. Recordul anului 2015 tocmai a fost depășit, la 15 decembrie înregistrându-se 7,95 miliarde de euro. Acest lucru rezultă din răspunsurile Ministerului Economiei german, la solicitarea venită din partea partidelor de opoziție Stânga și Verzi, care au fost transmise agenției germane de știri DPA.Față de 2018, aceasta înseamnă o creștere de 65%, încă înainte de sfârșitul anului. Cele mai ample livrări au fost aprobate către Ungaria, (1,77 miliarde de euro), urmată, la distanță, de Egipt (802 milioane euro) și SUA (483 de milioane de euro).După anul record 2015, cu autorizații de export de armament în valoare de 7,86 miliarde euro, între timp a existat, în Germania, o continuă tendință descendentă. Cu toate acestea, de la începutul anului 2019, curba a crescut din nou. Cu o valoare de 5,3 miliarde de euro, în jumătate din an, autorizațiile de export depășiseră deja bilanțul întregului an precedent.Forțele armate maghiare trec de la fostul model de tanc sovietic, T-72, la cea mai modernă versiune a tancului de luptă german, Leopard. Această decizie a dus la o uriașa comandă pentru compania müncheneză, Krauss-Maffei Wegmann (KMW).Ungaria își modernizează acum forțele armate cu ajutorul tehnologiei occidentale. Pană în prezent, armata țării vecine are în dotare tancuri blindate de luptă de tip T-72 și obuze din fosta Uniune Sovietică. În viitor, tancurile de luptă germane de cel mai modern tip, Leopard 2 A7. ca și obuzierele PzH 2000, se vor afla în dotarea forțelor armate maghiare.După cum a transmis compania germană de armament, Krauss-Maffei Wegmann (KMW), la 19 decembrie a fost semnat un contract pentru livrarea a 44 de tancuri nou fabricate și a 24 de obuziere noi. Ungaria achiziționează, de asemenea, 12 tancuri Leopard 2 A4 folosite, din stocurile companiei KMW, în scopuri de instruire.Deși compania germană nu a oferit presei informații cu privire la termenele de livrare, o comandă similară din Qatar, în 2013, a fost livrată doi ani mai târziu.Echiparea forțelor armate ale Ungariei, ca țară NATO și UE, este considerată un paradox militaro-tehnic, deoarece aceasta ar mai dispune, în dotare, de tancuri T-72. Există informații contradictorii despre numărul exact de tancuri de tip sovietic din depozitele maghiare, scrie presa germană. Experții citați apreciază că ar mai exista în jur de 30 de tancuri T72 operaționale și 17 obuziere. În 2005, Ungaria vânduse deja Irakului, o parte din principalele sale tancuri de luptă.După cum se precizează în comunicarea Krauss-Maffei Wegmann, citată de Welt.de , Ungaria caută acum și „apropierea europeană” în ceea ce privește echipamentele forțelor sale terestre. Proiectul este „un pas suplimentar ,către o mai mare inter-operabilitate între armatele europene”.Potrivit Institutului Internațional pentru Cercetări de Pace din Stockholm (SIPRI) , mai multe țări din Europa Centrală și de Est au înregistrat creșteri mari ale cheltuielilor militare, în 2018. Cheltuielile Poloniei au crescut cu 8,9%, la 11,6 miliarde dolari, în timp ce cheltuielile Ucrainei au crescut cu 21%, pană la 4,8 miliarde dolari. În 2018 au crescut și cheltuielile Bulgariei, Letoniei, Lituaniei și României (variind între 18% și 24%).„Creșterile din Europa Centrală și de Est se datorează, în mare parte, percepțiilor unei amenințări din partea Rusiei”, a declarat Pieter Wezeman, cercetător principal în cadrul programului SIPRI AMEX. „Acest lucru se întâmplă, deși cheltuielile militare rusești au scăzut, în ultimii doi ani.”Cheltuielile militare ale Rusiei au scăzut cu 3,5% anul trecut, față de 2017, atingând 61,4 miliarde dolari. Astfel, Rusia s-a situat pe locul al șaselea în lume, după SUA, China, Arabia Saudită, India și Franța, care au cumulat, împreună, 60% din cheltuielile militare globale.Cheltuielile militare ale SUA au crescut anul trecut, pentru prima dată, din 2010, în timp ce cheltuielile Chinei au crescut, pentru al 24-lea an consecutiv. Cheltuielile militare mondiale s-au ridicat la 1.822 miliarde dolari în 2018, ceea ce reprezintă o creștere de 2,6 la sută față de 2017, potrivit noilor date ale Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm.