Un pompier voluntar este acuzat că a provocat șapte incendii de vegetație în sud-estul Australiei

Un pompier voluntar, în vârstă de 19 ani, ar fi provocat în mod intenționat șapte incendii de vegetație în sud-estul Australiei, informează autoritățile, citate de publicația The Guardian, scrie Mediafax.







Individul, care este acuzat de incendiere premeditată, a fost arestat marți, la scurt timp după ce a provocat un incendiu în apropierea râului Bega din provincia New South Wales, pe care apoi s-a întors să-l stingă. Tânărul a fost ulterior eliberat pe cauțiune. Serviciul rural de pompieri din New South Wales a transmis că instituția are "toleranță zero" față de persoanele care se fac vinovate de incendieri premeditate.







"Membrii noștri sunt pe bună dreptate supărați că presupusele acțiuni ale unei persoane pot distruge reputația și munca asiduă a multora", a declarat Shane Fitzsimmons, un oficial din cadrul serviciului rural de pompieri.







"Faptele de incendiere premeditată sunt extrem de periculoase în orice moment al anului, cu atât mai mult în condițiile temperaturilor ridicate pe care le-am experimentat recent", a declarat un alt oficial australian.







Temperaturile ridicate au declanșat incendii de vegetație în mai multe regiuni ale Australiei, meteorologii prognozând o vară cu incendii devastatoare.





Sud-estul Australiei se confruntă în acest moment cu aproape 130 de incendii de vegetație. Incendiile au pus în pericol viața a mii de oameni, cel puțin patru persoane au decedat, aproximativ 1 milion de hectare de teren agricol și pădure au ars, iar sute de locuințe au fost distruse.