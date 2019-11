Spania, în fața unui blocaj politic și mai mare, după alegerile de duminică / Socialiștii au pierdut voturi, extrema dreaptă și-a dublat scorul

"Alegerile de ieri nu au rezolvat dificultățile pentru articularea unei majorități guvernamentale. Dimpotrivă, le-au agravat", a rezumat cel mai mare ziar spaniol, El Pais.Învingător, șeful guvernului socialist Pedro Sanchez a ratat însă pariul de a ieși întărit din cel de-al patrulea rând de alegeri generale în patru ani și prin care își propunea să pună punct instabilității politice care afectează țara din 2015.Acesta are acum 120 de deputați, față de 123 după alegerile din aprilie.Surpriza a fost creată de partidul de extremă dreapta Vox, care și-a dublat numărul de deputați la 52 din totalul de 350, pentru a deveni al treilea partid al Spaniei.Liberalii de la Ciudadanos s-au prăbușit în urma acestui scrutin, rămânând cu doar 10 deputați față de 57, ceea ce l-a determinat pe liderul Albert Rivera să își anunțe demisia și retragerea din viața politică.În acest parlament și mai fragmentat, formarea unui nou guvern pare și mai dificilă.Joan Botella, politolog la universitatea autonomă din Barcelona, afirmă că formarea noului guvern "va fi și mai dificilă decât înainte". "Toate partidele au un rival la stânga și un altul la dreapta, ceea ce blochează opțiunile lor strategice", a precizat el.Cel mai bine ilustrează acest caz conservatorii de la Partidul Popular (PP), care au câștigat 88 de fotolii, după cel mai prost rezultat din istorie înregistrat în aprilie (66).Sanchez speră la o abținere in extremis a PP la votul de încredere pentru un guvern minoritar.Dar această opțiune se îndepărtează, spun analiștii, din cauza avansului Vox, care a exploatat emoția stârnită de tulburările din Catalonia sau de condamnarea la pedepse grele de închisoare pentru partizani ai independenței regiunii."Concurența dintre Vox și PP pe dreapta poate incita PP să nu faciliteze formarea unui guvern socialist", arată Antonio Barroso.Socialiștii par conștienți de acest lucru. "Știu că nu vom avea colaborare din zona de dreapta", a recunoscut Jose Luis Abalos, ministrul socialist al Transporturilor și omul de încredere al lui Sanchez.Vor trebui deci să caute sprijin la stânga, în special la partidul stângii radicale Podemos care a cedat și el teren dar are în continuare 35 de deputați.Neîncrederea rămâne însă puternică între cele două formațiuni care nu au reușit să ajungă la un acord în această vară pentru formarea unui guvern de coaliție, ceea ce a precipitat convocarea alegerilor anticipate de duminică. În plus, cele două partide au poziții antagonice în privința crizei catalane.Sprijinul Podemos nu este suficient pentru atingerea majorității - 176 de deputați, Sanchez va avea nevoie de o parte a partizanilor independenței din Catalonia sau de cei din Ciudadanos.Iar acesta pare să se orienteze spre liberali.