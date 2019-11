În video se poate observa cum un bărbat îngenunchea în fața mesei în care se afla viitoarea lui soție. Printre bucățile de pui și cartofii prăjiți, femeia a acceptat cerea în căsătorie. Cameramanul de ocazie a declarat că a filmat totul neștiindu-i pe cei doi, după care a pus pe rețele de socializare tot. De aici și până la viralizarea clipului nu a mai fost decât un pas.



Reacțiile nu au întârziat să apară, până și cei de la KFC Africa de Sud oferindu-se să găsească cuplul pentru a-l răsplăti. O cântăreață celebră în Africa de Sud s-a oferit să le cânte celor doi îndrăgostiți la nuntă, pe gratis. Compania Audi a anunțat pe Twitter că îi va duce pe cei doi la nuntă în cele mai bune condiții. Alții s-au oferit să furnizeze bere sau veselă pentru eveniment, pe când mulți alții au ales să doneze pentru nuntă.

Cei doi îndrăgostiți au declarat că sunt copleșiți de amploarea pe care a luat-o evenimentul. Cei doi ar fi căsătoriți din 2012, dar atunci bărbatul nu și-a permis un inel destul de frumos pentru soția lui. Cuplul a mai declarat că le mulțumește tuturor celor care s-au gândit să îi ajute, copleșiți fiind de atâta bunătate din partea conaționalilor.



Mzansi please help us find this beautiful couple, re batla ho ba blesser \uD83D\uDE0A DM us any leads, there might be a Finger Lickin' Good surprise in it for you too. Batho ba Vaal re thuseng! We love love \uD83D\uDE0D❤️ #KFCProposal pic.twitter.com/6bj89dtj4j