ULTIMA ORĂ Turcia va pune capăt ofensivei sale în Siria după o retragere completă a forțelor kurde (Pence)

Vicepreședintele Mike Pence a spus joi că a ajuns la un acord cu președintele turc Tayyip Erdogan pentru a încetare a focului în nord-estul Siriei pentru a pune capăt ofensivei turce împotriva forțelor kurde, relatează Reuters.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!