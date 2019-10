Turcia se pregăteşte să invadeze nordul Siriei. Kurzii: „Vom rezista cu orice preț”

Casa Albă a anunțat că Turcia se pregătește să invadeze nordul Siriei, reînnoind temerile cu privire la soarta luptătorilor kurzi aliați cu Statele Unite în războiul ISIS. Anunțul a fost făcut de Stephanie Grisham, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, într-o declarație difuzată în urma unei conversații telefonice dintre președintele turc Recep Tayyip Erdogan și omologul său american, Donald Trump, potrivit Rador care citează Rainews "Suntem hotărâți să garantăm securitatea Turciei prin curățarea regiunii de prezența teroriștilor. Vom contribui la instaurarea păcii, a securități și a stabilității în Siria", a scris luni dimineaţa pe Twitter șeful diplomației turce, Mevlut Cavusoglu, după ultimele știri privind iminenta operațiune militară turcă din nord-estul țării arabe. ''Am susţinut integritatea teritorială a Siriei de la începutul crizei (în 2011) și vom continua să facem acest lucru", adaugă ministrul de externe al Turciei.Operațiunea militară turcă pentru preluarea controlului din nord-estul Siriei ar putea începe în orice moment, a anunţat președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, după ce Donald Trump i-a dat undă verde. "Există o frază pe care am folosit-o mereu: putem ajunge în orice noapte, pe neaşteptate. Ne este imposibil să continuăm să tolerăm amenințările acestor grupări teroriste", a adăugat Erdogan într-o conferință de presă, înainte de a pleca în Serbia, referindu-se la la milițiile Kurde YPG.Forțele democratice siriene și Observatorul sirian pentru drepturile omului a anunţat că forțele militare americane din nordul Siriei au început să se retragă din zonele de-a lungul graniței cu Turcia.Americanii din Forțele Democrate Siriene, alianța kurdo-arabă, după ultimele știri privind noua şi iminenta operațiune militară turcă din nord-estul țării arabe, acuză: "În ciuda acordului privind mecanismul de securitate - scrie într-un tweet Mustafa Bali, purtătorul de cuvânt al FDS din nordul Siriei - "forțele americane nu și-au respectat angajamentele și au început să se retragă de la granița dintre Siria și Turcia, lăsând ca zona să devină una de război". "Dar FDS este hotărâtă să apere cu orice preț nord-estul Siriei". Apoi: „Dacă ne-am retrage așa cum vrea Turcia, am lăsa un gol imens între principalele oraşe, fapt care ar favoriza revenirea ISIS”."Turcia va continua să lupte împotriva Daesh (ISIS) și nu îi va permite să se întoarcă sub nicio formă". Ibrahim Kalin, un purtător de cuvânt al președintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, a scris acest lucru pe Twitter, răspunzând astfel acuzațiilor miliţiiilor kurde YDP din nord-estul Siriei privind o posibilă eliberare de milițieni jihadisti după ce Ankara va prelua controlul asupra zonei. "Turcia susține integritatea teritorială și unitatea politică a Siriei. Nu este interesată de ocupaţie sau de schimbări demografice. PKK / Ypg a făcut acest lucru în nord-estul Siriei. Turcia luptă împotriva unei organizații teroriste care i-a ucis și i-a asuprit pe kurzi ", a mai scris Kalin, adăugând că "zona sigură va servi pentru două scopuri: asigurarea frontierelor Turciei prin eliminarea elementelor teroriste și le va permite refugiaților să se întoarcă acasă. “ONU a declarat că se „pregătește pentru ce este mai rău”, în lumina ofensivei din nordul Siriei anunțată de Turcia. "Având în vedere anunțul Turciei și al SUA cu privire la situația din Siria, UE își reiterează îngrijorarea" și reamintește că a spus mereu că "orice soluționare a acestui conflict nu poate fi una militară, ci trebuie să treacă printr-o tranziție politică, respectând rezoluția ONU și comunicatul de presă de la Geneva din 2014". Astfel, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că: ''UE reafirmă sprijinul pentru unitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a Siriei".