Edward Snowden l-a sunat pe președintele Macron și i-a cerut să-i acorde azil în Franța

Fostul agent al Securității Naționale a Statelor Unite simte că este îndreptățit să primească azil în Franța, deși acesta trăiește în prezent în Rusia. Ca urmare, Snowden l-a contactat telefonic pe președintele Franței și i-a cerut azil aici, potrivit Sky News.





Edward Snowden, celebrul informator care a făcut publice documente clasificate care detaliau cum guvernul american supraveghează milioane de oameni, vrea să primească azil din Franța. La momentul actual, Snowden trăiește în Rusia pentru a scăpa de judecătorii americani. Informatorul a declarat luni pentru un post de radio francez că a proteja un informator nu este un act de ostilitate. Mai mult, a primi azil în Franța nu reprezintă un atac direct asupra Statelor Unite.







Franța l-a mai refuzat o dată pe Snowden în 2013, în timpul președinției lui Francois Hollande. Americanul a mai încercat să obțină azil în alte țări, însă fără succes. Snowden este acuzat de divulgare a unor informații confidențiale în 2013, atunci când a dat unor jurnaliști sute de mii de documente top secrete. Agenția Națională de Securitate americană, conform documentelor obținute de Snowden, intercepta aproximativ 120 de milioane de convorbiri între simplii cetățeni americani. Documentele cât și povestea a fost publicată de-a lungul anilor în ziare cu renume ca The Guardian, The Washington Post sau New York Times.







În iunie 2013 Snowden a fost acuzat de spionaj și furt din proprietatea statului iar pașaportul i-a fost revocat. Câteva zile mai târziu, autoritățile rusești l-au informat pe aeroport că pașaportul i-a fost revocat și că nu poate pleca. Într-un final, Rusia i-a garantat azil până cel târziu în 2020.







Memoriile lui Snowden intitulate "Permanent Record" vor fi lansate marți în aproximativ 20 de țări. Acestea spun, pentru prima oară, povestea lui de viață în detaliu.