Fratele lui Boris Johnson și-a dat demisia din Guvern

Fratele premierului Boris Johnson, Jo Johnson, și-a anunțat joi demisia din guvernul conservator unde ocupa un post de secretar de stat, afirmând că plasează interesul național înaintea ”loialității față de familie”, relatează AFP.

”În ultimele săptămâni am fost împărțit între loialitatea familială și interesul național - este o tensiune de nerezolvat și este timpul pentru ca alții să își asume rolurile mele ca membru al Parlamentului și membru al Guvernului”, a scris pe Twitter Jo Johnson, care este în favoarea unui al doilea referendum pentru Brexit, în timp ce fratele său vrea ca Marea Britanie să părăsească UE cât mai repede posibil.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest - it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout