FOTO O femeie care ar putea rămâne fără un ochi, după ce a fost lovită de polițiști, devine figura centrală a protestelor și a rezistenței de la Hong Kong

Duminică, în contextul confruntărilor dintre poliție și protestatari în Tsim Sha Tsui, cartierul comercial și al cluburilor de noapte din Kowloon, apar imagini cu o tânără, despre care se crede că este un medic voluntar, întinsă la pământ în timp ce îi curge sânge din ochiul drept. O pungă de fasole, cunoscută și sub denumirea de baston rotund, stă în fața ei.

Rana sa, un simbol a ceea ce protestatarii spun că sunt tactici din ce în ce mai brutale ale poliției împotriva cetățenilor de la Hong Kong, a însuflețit mișcarea de protest care intră în a 11-a săptămână.

Luni, o declarație a presupusei surori a victimei a circulat în online. Acesta spunea că victima se află la spital și este operată de urgență pentru reconstrucția ochiului perforat. Oasele din jurul orbitei au fost de asemenea distruse.

Deeclarația descria victima drept ”o fată care iubește Hong Kong, care vrea să își protejeze casa, să apere drepturile omului și să lupte pentru libertatea ei”. ”Sper că veți lua această furie cu voi la aeroport”, a scris sora ei.

Zeci de mii de protestatari au năvălit la aeroport scandând ”ochi pentru ochi”. Mulți au purtat bandaje pe ochiul drept ca simbol al rezistenței.

"Just one word: angry. Angry at the HK gov & police, & the CCP," said Mr. Lam, a retiree in his 60s. He stayed up all night, crying.



Asked how he sees the protests continuing, he said: "We cannot stop now. We have to see it to the end. If we stop, HK is done for." pic.twitter.com/VlotVVMWpy