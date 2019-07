Hong Kong: SUA monitorizează manevrele Chinei, care trimite trupe armate la graniță/China acuză SUA pentru escaladarea protestelor:​ "Activitățile violente din Hong Kong sunt creația Statelor Unite"

"Poliția din Hong Kong știe legea și o încalcă", au scandat oamenii din stradă. Legea privind extrădarea a fost suspendată, însă cetățenii cer ca aceasta să fie abandonată în totalitate.

Well this is concerning. A White House official briefed reporters yesterday and said US are monitoring a buildup of either troops or armed police on China’s border with Hong Kong https://t.co/I92FyMp3HM