SUA: Curtea Supremă a autorizat utilizarea fondurilor armatei americane pentru ridicarea zidului de la graniţa cu Mexicul

Curtea Supremă din SUA a autorizat vineri utilizarea de către administraţia Trump a 2.5 miliarde de dolari din bugetul Pentagonului pentru construirea zidului de la frontiera cu Mexicul, informează AFP. "Uau! O victorie mare pentru zid" s-a felicitat imediat pe Twitter liderul de la Casa Albă."Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat interdicţia unei curţi inferioare" autorizând continuarea zidului la frontiera sudică, a continuat preşedintele american în postarea sa, potrivit Agerpres. Pe 4 iulie 2019 Curtea de Apel a celui de-al Nouălea Circuit din SUA a menținut miercuri decizia unei instanțe inferioare privind suspendarea utilizării de fonduri ale Departamentului Apărării pentru construirea zidului la frontiera cu Mexicul, informează Mediafax citând agenția The Associated Press. Decizia constituie un regres major pentru planurile ambițioase ale președintelui Donald Trump de finanţare a proiectului zidului la frontiera cu Mexicul.La începutul anului, Donald Trump a cerut 5,7 miliarde de dolari pentru acest proiect controversat, promis în campania electorală din 2016, dar Congresul, după blocarea activității guvernamentale timp de 35 de zile, a aprobat doar alocarea a 1,4 miliarde de dolari.În contextul în care Congresul a refuzat să aloce fondurile cerute de Donald Trump, preşedintele a decis să catalogheze situaţia de la frontieră drept urgenţă naţională, pentru a putea utiliza fonduri speciale de la Pentagon. Dar în luna mai, judecătorul districtual Haywood Gilliam Jr. of Oakland a hotărât că Administrația Donald Trump nu poate folosi fonduri ale Pentagonului pentru construcția zidului, iar decizia acestuia a fost menținută de judecătorii Curții de Apel a celui de-al Nouălea Circuit."«Controlul» absolut al Congresului asupra cheltuielilor federale - chiar și atunci când acest control poate să stânjenească dorințele puterii executive în privința inițiativelor pe care le consideră importante - nu este o eroare în sistemul nostru constituțional. Este o caracteristică a acestui sistem și este una esențială", a afirmat judecătorul Haywood Gilliam Jr.La sfarsitul lunii mai, un grup care a strâns milioane de dolari într-o campanie inițiată cu ajutorul GoFundMe a anunțat că a început construcțiile zidului de la granița cu SUA, pe proprietate privată, scrie CNN. Grupul "We Build the Wall" ("Noi construim zidul"), fondat de un veteran din cadrul trupelor aeriene, a anunțat luni printr-o serie de mesaje pe rețelele de socializare că a început construcția pe o proprietate privată din New Meixco.Anunțul apare la câteva luni după ce grupul a pornit o campanie GoFundMe pentru strângerea de fonduri din surse private, pentru că un judecător a blocat acțiunea președintelui Trump de a folosi câteva miliarde din fondurile Departamentului pentru Apărare în construcția zidului. "Pregătiți-vă, abia am început!", a scris grupul pe Facebook, distribuind imagini ale șantierului.Kris Kobach, fost secretar al statului Kansas și consilier al grupului We Build the Wall, a declarat că o jumătate de milă de zid este aproape finalizată, costurile fiind cuprinse între 6 și 8 milioane de dolari. Fostul strateg al Casei Albe, Steve Bannon este cel care prezidează consiliul consultativ al grupului. Acesta a spus celor de la CNN că partea de zid privat face legătura între două secțiuni deja existente de zid, care se întind pe o lungime de 21 de mile.