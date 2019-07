Noul prim-ministru al Marii Britanii va fi anunțat marți

În cursa pentru preluarea funcției de prim-ministru al Marii Britanii au rămas Boris Johnson și Jeremy Hunt, actualul ministru de Externe al țării. Rezultatul alegerilor, în care au votat peste 160.000 de membri ai Partidului Conservator, va fi anunțat înainte de ora 12.00.Câștigătorul alegerilor va fi învestit în funcția de lider al Partidului Conservator și prim-ministru al Marii Britanii miercuri. Boris Johnson, fost primar al Londrei, este considerat favorit pentru preluarea funcției, deși mai mulți miniștri și oficiali britanici au anunțat că vor demisiona în cazul în care Boris Johnson va deveni prim-ministru.Theresa May, actualul prim-ministru al Marii Britanii, va prezida marți dimineață ultima ședință de cabinet. Miercuri, Theresa May își va prezenta demisia oficială în fața Reginei Marii Britanii.Succesorul lui May va ține primul discurs în calitate de prim-ministru miercuri, la Palatul Buckingham.