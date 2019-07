Epidemia bolii Lyme, un experiment cu arme biologice scăpat de sub control? Camera Reprezentanților cere anchetă la Pentagon

Camera Reprezentanților a aprobat un amendament al unui congresman republican, Chris Smith, prin care inspectorului general al departamentului apărării i se cere să cerceteze dacă SUA ”a experimentat cu căpușe și alte insecte pentru folosirea lor ca arme biologice în perioada 1950 și 1975”.Ancheta trebuie să cerceteze scopul experimentului și ”dacă unele căpușe sau insecte folosite în stafel de experimente au fost eliberate în afara vreunui laborator, accidental sau experimental”.Smith a explicat că amendamentul său a fost inspirat de ”un număr de cărți și articole care sugerează că au fost făcute cercetări importante la unitățile guvernului american, inclusiv în Fort Derick, Maryland și Plum Island, New York, pentru transformarea căpușelor și altor insecte în arme biologice”.O nouă carte, publicată în luna mai de un membru al Universității Stanford, Kris Newby, a ridicat întrebări despre originea bolii ce afectează 400.000 de americani în fiecare anual.În cartea ”Mușcat: Istoria secretă a bolii Lyme și armele biologice” este citat cel care a descoperit patogenul Lyme, Willy Burgdorfer, acesta spunând că epidemia Lyme a fost provocată de un experiment militar care a fost scăpat de sub control.Burgdorfer, care a murit în 2014, a lucrat ca cercetător în domeniul armelor biologice pentru armata SUA și a declarat că a avut rolul de a crește purici, căpușe, țânțari și alte insecte care se hrănesc cu sânge și de a le infecta cu agenți patogeni care provoacă boli la oameni.Potrivit cărții, au existat programe pentru aruncarea de căpușe și alte insecte din aer, iar insecte neinfectate au fost eliberate în zone rezidențiale din SUA pentru a se vedea cum se răspândesc. Cartea sugerează că o astfel de schemă ar fi scăpat de sub control și ar fi dus la epidemia bolii Lyme din anii '60.