Moștenitoarea imperiului Disney cere o taxă pe averile super-clasei care ucide „visul american”

Nepoata lui Roy Disney, cofondator al Walt Disney Company și moștenitoare a averii familiei, spune că „visul american” a dispărut, iar creșterea inegalității veniturilor este una din cele mai mari probleme ale țării. „Am creat o super-clasă atât de mult deasupra vastei majorități a populației încât nici nu mai par a trăi pe aceași planetă. Nu este bine pentru solidaritate, Nu este bine pentru oportunități. Am distrus toate căile către visul american pe care le-au parcurs bunicul meu și marele meu unchi.”





Disney este una dintr-un grup de americani ultra-bogați – printre care se numără George Soros și membri ai familiilor Pritzker și Gund – care au semnat o scrisoare deschisă către candidații la alegerile prezidențiale din 2020. Scrisoarea, publicată pe 24 iunie, exprimă sprijinul grupului pentru o taxă moderată pe avere de 1% și care are și un larg sprijin public. Disney vorbise despre taxă și în 2017, când a criticat reducerile de taxe pentru cei bogați introduse în legislație.





Regizoarea Abigail Disney, moștenitoarea familiei Disney, a spus pe 24 iunie într-un interviu pentru CNN Tonight că inegalitatea veniturilor face imposibilă împlinirea visului american, așa cum a făcut-o unchiul său Walt. Disney se numără printre cei 24 de americani ultra-bogați, semnatari ai unei scrisori către toți candidații la președinție cu un apel de a susține o taxă pe avere. Sumele colectate ar putea fi folosite pentru inițiative ecologice, investiții în reducerea consumului de combustibili și sănătate, pe lângă apărarea democrației americane prin reducerea inechității.Ea este de multă vreme un critic al inegalității veniturilor. Business Insider a scris despre faptul că ea a pus sub semnul întrebării moralitatea hăului dintre retribuția lui Bob Iger, CEO la The Walt Disney Company, și cea medie a salariaților, în timpul unei depoziții în fața US House Committee on Financial Services din mai 2019. În martie, Disney declarase că ar scoate în afara legii avioanele private dacă ar putea, pentru că-i apără pe miliardari de disconfort. (Business Insider)