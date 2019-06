Meghan Markle și prințul Harry au cheltuit 2,4 milioane de lire sterline pentru renovarea casei lor. Cheltuielile au fost făcute din bani publici

Ducele și ducesa de Sussex au cheltuit 2,4 milioane de lire sterline, echivalentul a 3 milioane de dolari pentru renovarea noii lor locuințe. Informațiile au apărut în declarația financiară anuală a Casei Regale. Cuplul s-a mutat în noua reședintă acum o lună, chiar înainte ca Meghan să nască, scrie CNN Reședința oficială a cuplului, Frogmore Cottage, amplasată într-un colț al proprietății de la Windsor, aflată la vest de Londra, a trecut prin ample schimbări pentru a uni cinci mici dormitoare într-o singură casă cu facilități moderne pentru familie.Lucrările au constat, printre altele în: finisarea acoperișului, montarea unor scări noi, instalațiile de șemineu și o nouă podea din lemn.Declarația financiară care tocmai a fost publicată, arată că monarhia a luat din banii publici 67 milioane de lire sterline (aproximativ 85,3 milioane de dolari) între anii 2018-2019, în creștere cu 41% față de precedenta declarație financiară.Gruparea anti-monarhistă republicană a numit această creștere a cheltuielilor ca fiind „scandaloasă”, vorbind despre renovările de la Frogmore Cottage, dar și despre costurile de călătorie pentru deplasările Prințului Charles.„Dacă chiar și o școală sau un spital se confruntă cu scăderi bugetare, nu putem justifica să cheltuim nici măcar un bănuț in plus pentru familia regală, dar deși ne aflăm sub presiune financiară aruncăm totuși 2,4 milioane de lire pentru noua casă a lui Harry. Putem numi asta ca fiind corupție ascunsă și totuși care se află la vedere”, a declarat Graham Smith, șeful Republicanilor.Potrivit Palatului Buckingham, o mare parte din creșterea de 20 de milioane de lire sterline (25,4 milioane de dolari) s-a dus în renovările proprietăților. Și Palatul Buckingham face parte dintr-un proiect de renovare care va dura un deceniu.