Vladimir Putin și Xi Jinping critică, din Sankt Petersburg, dominația americană

Forumul Economic Internațional din Sankt Petersburg, care se dorea a fi un "Davos rusesc" când economia Rusie era în plin boom, a oferit ocazia Moscovei și Beijingului să-și afișeze relația tot mai apropiată din ultimii ani, de la politică la afaceri.În fața investitorilor ruși din fosta capitală imperială, Putin a luat apărarea Chinei, condamnând în prima sesiune plenară a forumului tentativele de a "alunga" de pe piețele mondiale gigantul chinez al telecomunicațiilor Huawei, acuzat de autoritățile americane de spionaj."În anumite medii, acest lucru este deja calificat drept primul război tehnologic din epoca digitală care începe", a spus Putin, în condițiile în care Rusia a semnat un important contract cu Huawei pentru dezvoltarea tehnologiei 5G.Xi Jinping a afirmat că dorește să împărtășească cu "toți partenerii săi" această tehnologie.Președintele rus a acuzat de asemenea Washingtonul că dorește să-și extindă "jurisdicția în întreaga lume" și a cerut "regândirea dolului dolarului (...) care este transformat în instrument de presiune al țării emitente asupra restului lumii".Apropierea dintre Moscova și Beijing este susținută de măsurile luate de Statele Unite împotriva celor două țări, sub forma sancțiunilor sau a războiului comercial.Întrebat despre tensiunile comerciale dintre Beijing și Washington, Putin a răspuns cu un "proverb chinez", potrivit căruia "când doi tigri se bat în vale, maimuța șireată se așează și privește cum se termină" lupta.Dar Putin nu și-a ascuns preferințele în această dispută, rezervând toate onorurile lui Xi Jinping, care a beneficiat miercuri de o primire fastuoasă sub aurul Kremlinului, și pe care l-a însoțit la grădina zoologică din Moscova unde se află doi urși panda împrumutați de China.Dincolo de demonstrațiile de prietenie, China a trimis o delegație de 1.000 de persoane la Sankt Petersburg unde au fost semnate o multitudine de acorduri, printre care unul între companii maritime ruse și chinezești pentru dezvoltarea rutelor de transport în Arctica.Dar, în ciuda unei importante progresii a înțelegerilor economice între cei doi giganți, relația este profund dezechilibrată. Economia rusă atinge cu greu PIB-ul unei provincii chinezești.Potrivit experților de la Capital Economics, legăturile economice China-Rusia sunt "slabe", dincolo de retorica liderilor, iar relația este esențial politică. Deși comerțul dintre cele două țări a crescut recent (cu 25% la 108 miliarde dolari în 2018), această evoluție este datorată în special "creșterii prețului petrolului pe care Rusia îl trimite în China".UE rămâne primul investitor în Rusia, mult înaintea SUA și Chinei.Potrivit analiștilor de la Capital Economics, China nu reprezintă decât "0,6% din investițiile directe în Rusia iar companiile rusești au fost incapabile să se orienteze spre" gigantul asiatic pentru a compensa sancțiunile occidentale.Cu toate acestea, Moscova are mare nevoie de atragerea investițiilor străine, așa cum a reamintit de altfel și Vladimir Putin, joi, în special într-un context de încetinire economică la începutul anului și de scădere a popularității președintelui rus.La începutul celui de-al patrulea mandat, anul trecut, Putin a anunțat ambițioase "proiecte naționale" de mai multe sute de miliarde de euro pe care acum trebuie să le finanțeze, în ciuda climatului tensionat de afaceri.Acest climat s-a agravat după arestarea în februarie a doi oameni de afaceri occidentali - americanul Michael Calvey și francezul Philippe Delpal - într-un dosar de fraudă.Printre proiectele majore se numără gazoductul Power of Siberia, care aliază giganții rus Gazprom și chinez CNPC și care ar urma să livreze gaze Chinei începând cu decembrie 2019.CNPC și Silk Road Fund dețin fiecare 29,9% (față de 20% pentru Total) din colosalul proiect de gaz natural lichefiat Yamal LNG, în Siberia arctică.