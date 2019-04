Toate cotidianele britanice au renunțat la rubrica „fata de la pagina trei”

Cititorii ziarului britanic Daily Star nu vor mai găsi în paginile gazetei fotografii cu femei topless, deși ziarul era cunoscut pentru materialele soft-porn prezentate în paginile sale. Astfel, cotidianul se va alătura celorlalte ziare care au hotărât să scoată această rubrică, informează Reuters Redactorul ziarului a confirmat și el știrea vineri, însă a spus că gazeta nu va renunța definitiv la pozele cu femei, doar că acestea nu vor mai apărea dezbrăcate. Decizia a fost luată în conformitate cu dorințele cititorilor. Experții media sunt de părere că această hotărâre se datorează schimbarii care se petrece în aceste momente în cultură, grație influenței grupurilor care sprijină drepturile femeii.„Este uimitor faptul că un ziar național a avut loc în paginile sale pentru acest tip de conținut învechit", a declarat Rachel Krys, co-directorul Coaliției End Violence Against Women.Rachel Krys mai spune că presa tabloidă mai are de lucrat la modul în care prezintă femeia, atât prin imagini, cât și prin modul în care sunt prezentate problemele serioase prin care trec femeile.„Să sperăm că acesta este un semn al progresului”, a continuat Rachel Krys.Ziarul The Sun a fost primul tabloid britanic care a introdus modele topless, cunoscute ca și „fetele de la pagina trei” în anii '70. Ideea a fost preluată și de alte gazete din întreaga lume. Rând pe rând, ziarele au început să renunțe la aceste tipuri de materiale din cauza criticilor pe care le primeau.The Daily Star era ultimul cotidian britanic care continua să prezinte astfel de fotografii în paginile sale, deși multe gazete au renunțat la ele în ultimii ani. Ziarul The Sun, de exemplu, a renunțat la acest tip de rubrică încă din anul 2015.