Presa rusă: Un general polonez nu exclude un atac nuclear asupra Rusiei, în cazul unui război

Waldemar Skrzypczak, general polonez, nu exclude un atac nuclear asupra Rusiei, în cazul unui război. Se face referire la interviul acordat de Waldemar Skrzypczak, general polonez, pe 29 septembrie 2018 publicaţiei "Wirtualna Polska". Potrivit declaraţiilor generalului polonez, Statele Unite au fost pregătite anterior să utilizeze armamentul nuclear în scopul "de a opri Armata Roşie pe teritoriul Poloniei". Generalul a mai afirmat că astfel de planuri există şi în momentul de faţă în cazul unei agresiuni venite din partea Rusiei, scrie Russia Today, citată de Rador.







Waldemar Skrzypczak a mai menţionat faptul că în "lupta împotriva maşinăriei militare ruse nicio armată din Europa, inclusiv cea din Polonia, nu ar fi avut nicio şansă şi tocmai din acest motiv Polonia a aderat la NATO".





Alianţa Nord-Atlantică intenţionează să construiască în Polonia un obiectiv NАТО pentru depozitarea echipamentului militar american, titrează publicaţia "The Wall Street Journal". Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, într-un interviu acordat publicaţiei "The Wall Street Journal", că pentru a consolida rapid flancul de est din Europa, NATO va construi un spațiu de depozitare la baza aeriană Powidz. Suma alocată pentru acest proiect este de 260 de milioane de dolari şi ea va contribui la transformarea bazei aeriene din apropiere de Powidz, situată în centrul Poloniei, într-un centru pentru depozitarea echipamentului forțelor americane amplasate în fosta țară din blocul sovietic, care are graniță terestră cu Rusia. Construcția va începe în această vară și va dura doi ani, a declarat Jens Stoltenberg, secretar general al Organizației Atlanticului de Nord









«Aceasta denotă faptul cât de intens cooperăm cu SUA şi va consolida extinderea prezenţei SUA în Polonia», a explicat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în interviul acordat.





Potrivit unor informaţii apărute zilele trecute în presă, în 2018, Polonia a ridicat standardele NATO, cheltuind pentru apărare 2,05% din PIB-ul ţării.







Potrivit declaraţiilor făcute, într-un interviu acordat Agenţiei de presă FAH, de un expert rus în ştiinţe diplomatice, analist politic al Fondului Diplomaţia Populară din Rusia şi reprezentant al Clubului pentru analiză politică "Viitorul de Astăzi" din Rusia, Serghei Prostakov, acesta a comentat afirmaţiile preşedintelui Austriei, Alexander Van der Bellen, care a cerut statelor europene "să nu mai danseze după melodia interpretată de liderul american Donald Trump".







Statele Unite exercită o presiune, fără precedent, la adresa statelor din Europa, a mai susţinut expertul Fondului Diplomaţia Populară din Rusia şi reprezentant al Clubului pentru analiză politică "Viitorul de Astăzi" din Rusia, Serghei Prostakov, în interviul acordat.





"Preşedintele SUA, Donald Trump a anunţat că SUA s-au retras din acordul nuclear cu Iranul, fără a avea un motiv anume. În cadrul acestui acord, Washingtonul lua parte, ani la rând, la negocieri, fiind parte a discuţiilor, iar apoi le-a interzis firmelor europene să mai facă afaceri cu Iranul, ameninţând cu sancţiuni dure.







Înverşunarea preşedintelui Trump este fără margini şi multidirecţională, iar mecanismele de monitorizare sunt unele defectuoase", a mai afirmat Serghei Prostakov, în interviul acordat.





"Preşedintele austriac a mai menţionat, de asemenea, faptul că Bruxelles-ul ar trebui să desfăşoare o politică mult mai mai independentă şi să se detaşeze de Washington în politica sa, unde în anumite chestiuni există "divergenţe" între Uniunea Europeană şi Statele Unite", a subliniat Serghei Prostakov.







Potrivit declaraţiilor lui Serghei Prostakov, astăzi există divergenţe între elitele politice europene şi cele americane. În opinia sa, "preşedintele Austriei nu este nici primul şi nici ultimul lider european care face astfel de declaraţii publice, care contravin politicii SUA, ceea ce îi oferă acestuia nu doar popularitate în ţara sa de origine, ci duce la crearea unor disensiuni între elitele politice din Europa şi cele din SUA".





Potrivit declaraţiilor secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, construcția obiectivului, care va începe în această vară, se va încheia în anul 2021. Valoarea proiectului este de 260 milioane de dolari americani. NATO va aloca fonduri pentru staționarea echipamentului militar american în Polonia, împrumutând strategia Washingtonului de a întări rapid Europa cu trupe în cazul unei incursiuni rusești."Cauza principală a acestor disensiuni este concurenţa economică, care există independent şi liber, indiferent de ce se întâmplă în sectoarele politic şi militar din Europa. Economia din Europa este comparabilă cu cea din China și din America, iar acest fapt determină numeroase procese în lumea contemporană. În pofida opoziţiei declarate, în primul rând, Chinei şi Rusiei, autorităţile de la Washington caută în mod constant să obţină o subordonare completă din partea Uniunii Europene", a explicat Serghei Prostakov, citat de Agenţia de presă FAH. (Russia Today- traducere Rador)