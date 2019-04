Financial Times: Ministrul francez de Finanțe vrea un "nou imperiu" european, pentru contracararea dominaţiei SUA şi Chinei

Ministrul francez de Finanţe, Bruno Le Maire, a propus înfiinţarea unui "nou imperiu" al Europei, capabil să contracareze superputeri rivale precum Statele Unite ale Americii şi China, care încearcă să impună dominaţie economică şi tehnologică asupra Uniunii Europene, informează Mediafax citând Financial Times.

Bruno Le Maire a explicat că nu se referă la crearea unui "imperiu al dominaţiei", ci la un "imperiu paşnic" care ar uni ţările membre UE în contracararea politicii expansioniste a Chinei concretizată în proiectul de infrastructură "Noul Drum al Mătăsii" şi a abordării de tipul "America pe primul loc" a preşedintelui SUA, Donald Trump.

"Vasalizarea este o realitate", a declarat Bruno Le Maire cu ocazia lansării cărţii "Noul imperiu: Europa în secolul 21" ("The New Empire: Europe in the 21st Century"). "Vasalizarea este atunci când Statele Unite impun sancţiuni extrateritoriale asupra Uniunii Europene. Este atunci când sunt impuse tarife la oţel şi aluminiu care vor afecta direct vieţile angajaţilor şi fabricilor de oţel din nordul Franţei", a afirmat Bruno Le Maire, potrivit FT.

"Vasalizarea este atunci când China decide să achiziţioneze segmente mari de infrastructură strategică în Europa. Vasalizarea este atunci când vehiculele autonome vor avea sisteme de navigaţie americane şi baterii asiatice", a subliniat ministrul francez de Finanţe, observând că decizia Marii Britanii privind ieşirea din Uniunea Europeană arată că "proiectul european este mortal", astfel că celelalte 27 de state membre UE trebuie să se unească.

Brexit "ne conferă responsabilitatea de a spune clar şi tare că retragerea din Uniunea Europeană are un cost - un cost economic, un cost financiar, un cost politic -, care sunt exorbitante şi vor fi exorbitante pentru poporul britanic, ceea ce regret", a subliniat Bruno Le Maire.

Referindu-se la impasul politic din Parlamentul britanic, care a respins atât Acordul Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul, cât şi eventuale variante alternative, ministrul francez de Finanţe a atras atenţia că se amplifică în mod periculos posibilitatea ieşirii Marii Britanii din UE fără niciun acord. "De acum înainte, pentru noi, prioritatea este protejarea pieţei comunitare şi afirmarea puterii politice a continentului european", a insistat Bruno Le Maire.