Conservatorii duri și moderați o presează pe Theresa May să sprijine Planul C pentru Brexit

Theresa May

Cele două fracțiuni din Partidul Conservator, opuse până acum, au elaborat un Plan C pentru Brexit și au cerut sprijinul premierului Theresa May, care urma să se ducă în Irlanda de Nord, marți, ca preambul la noua ei bătălie cu Uniunea Europeană, anticipată de ea însăși în paginile ziarului "The Daily Telegraph", potrivit El Mundo, citat de Rador.







"Mă voi întoarce la Bruxelles, înarmată cu un nou mandat, cu idei noi și cu o nouă hotărâre de a ajunge la un acord pentru Brexitul care respectă votul poporului și care să evite revenirea la o graniță fizică în Irlanda", a anticipat May, care începe o nouă cursa contra cronometru până pe 14 februarie, când Parlamentul ar trebui să voteze Planul B pentru Brexit.







Deputații conservatori au mers chiar mai departe și au elaborat, pe cont propriu, un Plan C, coordonat de actualul secretar de stat pentru locuințe, Kit Malthouse. Așa-numitul "Compromis Malthouse", pecetluit cu doar o săptămână în urmă, a ajuns în sfârșit în Downing Street și a fost foarte prezent în conversațiile Theresei May de luni, pentru a încerca să deblocheze Brexitul.





Planul C propune extinderea perioadei de tranziție a Brexitului pentru încă un an, până în decembrie 2021, astfel încât Londra și Bruxelles-ul să aibă mai mult timp pentru a negocia viitorul tratat comercial. Conform acestei propuneri, "protecția" controversată - care, în formularea actuală, menţine pe termen nedefinit Regatul Unit în cadrul uniunii vamale - va fi transformată într-un "acord comercial de bază" până când noul tratat va fi în cele din urmă încheiat.





Planul C nu exclude complet opțiunea "fără acord". Mai mult decât atât, dacă data de 29 martie sosește și nu există un acord, i se propune Uniunii Europene să respecte cel puțin perioada de tranziție și, în acea perioadă, să se ajungă la nişte acorduri specifice pe sectoare (ceva de genul "afacere nerealizată" sau "niciun acord administrat").





Compromisul Malthouse contează atât pe sprijinul inițial al partizanilor unui Brexit dur, conduşi de Jacob Rees-Mogg şi Steve Baker, cât și pe acela al conservatorilor moderaţi precum Nicky Morgan sau Damian Green. Aceasta este prima dată când cele două blocuri opuse ale Partidului Conservator s-au pus de acord, așa cum au făcut-o şi pentru a susține, săptămâna trecută, moțiunea favorabilă renegocierii acordului cu Bruxelles-ul pentru a schimba "protecția" irlandeză.





Reacția inițială a Downing Street a fost "pozitivă" înainte de propunere. De fapt, Steve Baker s-a întâlnit, luni, cu ministrul Brexitului, Steve Barclay, pentru a impune Planul C, cu un avertisment prealabil: "Acesta este unicul compromis pe care suntem dispuși să îl susținem în Parlament".





Premierul urma să se ducă, marți, în Irlanda de Nord pentru a detalia "in situ", care sunt "mecanismele alternative" pe care intenționează să renegocieze cu Bruxelles-ul, de la o limită temporală până la salvgardarea unor "soluții tehnologice" trecând prin dreptul la o renunțare unilaterală a Regatului Unit.







Toate aceste opțiuni au fost respinse de UE în timpul negocierii acordului care a fost încheiat la sfârșitul lunii noiembrie și care a respins de către Parlamentul britanic în ianuarie. May nu a dezvăluit când intenționează să se ducă, finalmente, la Bruxelles pentru a-și pune noile cerințe pe masă. "Sunt hotărâtă să realizez Brexitul și să o fac la timp, pe 29 martie 2019", a subliniat premierul, în ciuda creșterii sentimentului că plecarea din UE ar mai putea dura încă cel puțin trei luni.