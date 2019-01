Italia: Matteo Salvini, inculpat pentru sechestrare de persoane pentru că a oprit debarcarea migranţilor

Tribunalul pentru Miniştri din Catania a anunţat joi după-amiază că a decis intentarea unei acţiuni judiciare penale împotriva lui Matteo Salvini, vicepremier şi ministru de Interne, în cazul navei Diciotti, informează site-ul cotidianului La Repubblica. Procurorii ceruseră clasarea dosarului, dar judecătorii Tribunalului pentru Miniştri au stabilit că există elemente pentru declanşarea unui proces împotriva lui Matteo Salvini pentru sechestrare de persoane şi abuz de putere. Cererea instanţei judiciare va ajunge la Senatul Italiei, care va decide dacă Matteo Salvini va fi sau nu judecat.Nava Diciotti, aparţinând Pazei de Coastă italiene, a făcut obiectul unor polemici la nivelul Uniunii Europene în august 2018, când Matteo Salvini a refuzat, mai multe zile, să permită debarcarea a 177 de imigranţi în Italia. Extracomunitarii au putut fi debarcaţi în final în Catania.Matteo Salvini a denunţat decizia judecătorilor. "Risc între trei şi 15 ani de închisoare pentru că am blocat debarcarea imigranţilor clandestini în Italia. Nu am cuvinte. Teamă? Zero. Voi continua să lucrez pentru a apăra graniţele ţării mele şi siguranţa italienilor. Eu nu cedez! Acum, va fi rândul Senatului şi al senatorilor să spună da sau nu, proces ori nu. Sunt sigur de votul senatorilor din Liga Nordului. Vom vedea cum vor vota ceilalţi senatori, dacă va fi majoritate în Senat. Dar eu o spun de acum, eu nu îmi schimb poziţia nici măcar un centimetru. Ambarcaţiuni, bărci sau bărcuţe în Italia nu vor putea veni. Am fost sechestrator o dată, să fiţi siguri că voi fi sechestrator şi în lunile următoare", a reacţionat Matteo Salvini.Guvernul Italiei, condus de premierul Giuseppe Conte, este susţinut în Parlament de partidul Liga Nordului (extremă-dreapta) şi Mişcarea Cinci Stele (M5S, populistă, antisistem). Liderii celor doi formaţiuni - Matteo Salvini şi Luigi Di Maio - sunt vicepremieri. Italia a avut numeroase polemici cu Uniunea Europeană din cauza afluxului de imigranţi extracomunitari.