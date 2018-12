VIDEO Capsula Soyuz cu un rus, o americancă și un german la bord a aterizat în stepa kazahă

La bordul capsulei s-au întors pe Pământ de pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) cosmonautul rus de Serghei Prokopiev şi astronauţii americană Serena Auńón-Chancellor, al NASA, şi german Alexander Gerst, de la Agenţia Spaţială Europeană, care au petrecut în spaţiu în total 197 de zile.

"A avut loc o aterizare... Echipajul de la bordul Soyuz MS-09 s-a întors în siguranţă pe Pământ", a postat agenţia Roscosmos pe contul său de Twitter.

ЕСТЬ ПОСАДКА! Добро пожаловать домой, «Алтаи»! Экипаж пилотируемого корабля #Союз МС09 благополучно вернулся на Землю спустя 197 суток полёта! // TOUCHDOWN! Welcome home, Sergey, @Astro_Alex and @AstroSerena ! pic.twitter.com/HUXbsjFx3o

В 07:40 мск начался вход спускаемого аппарата корабля #СоюзМС09 в плотные слои атмосферы Земли // #SoyuzMS09 is through the plasma of re-entry pic.twitter.com/6B3z55mSoB

Пилотируемый корабль #СоюзМС09 штатно отстыковался от Международной космической станции. Спускаемый аппарат осуществит посадку в 08:03 мск

//

The #SoyuzMS09 spacecraft undocked from the International @Space_Station. Landing is scheduled at 05:03 UTC pic.twitter.com/UReQAdpzS3