​VIDEO Banksy și-a distrus tabloul "Fata cu balon" cu ajutorul unui tocător de hărtii imediat după ce fusese vândut pentru 1 milion de lire

​​Celebrul artist stradal Banksy și-a distrus un tablou - "Fata cu balon" - pe care l-a mărunțit în benzi mici cu ajutorul unui tocător de hârtii instalat în rama lucrării, la doar câteva secunde după ce lucrarea fusese vândută, la o licitație Sotheby's organizată la Londra, pentru un milion de lire sterline, relatează The Telegraph.





Gestul este unul tipic pentru Banksy, care și-a lăsat audiența cu gura căscată, întrebându-se cât de serios este acesta în legătură cu o lucrare artistică presupus atemporală sau dacă doar se distrează. Sau ambele, notează The Telegraph. Oricare ar fi motivația, gestul său a stârnit uimirea celor prezenți la licitație.



În cadrul licitației organizate vineri seară la Londra a fost scoasă la vânzare "Fata cu balon", una dintre cele mai cunoscute lucrări ale lui Banksy, care înfățișează o fată cu un balon în formă de inimă. Imediat după ce ciocanul a bătut pentru un preț de vânzare de 1.042 milioane de lire sterline, un tocător instalat în rama tabloului a mărunțit lucrarea într-o mulțime de benzi de mici dimensiuni.



În acest moment nu este clar dacă Banksy a fost prezent la licitația de vineri seară și dacă a activat personal mecanismul pentru ca tabloul să fie mărunțit.



Banksy a postat, însă, pe contul său de Instagram, o fotografie care a surprins acest moment, însoțită de comentariul: "Going, going, gone ..."



Lucrarea, realizată de Banksy în anul 2006, a apărut în benzi mici, ca niște confetti, în sub rama din partea de jos.



Artistul stradal Banksy, născut în Bristol, a cărui identitate nu este cunoscută, a devenit celebru datorită lucrărilor sale graffiti.



"Fata cu balon" a apărut inițial pe un zid de pe Great Eastern Street din Londra. Anul trecut, "Fata cu balon" a fost votată opera de artă preferată a britanicilor. Versiunea de galerie a lucrării, sub formă de tablou, a fost scoasă la licitație vineri seară.