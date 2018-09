​​VIDEO Theresa May denunţă "impasul" negocierilor pe tema Brexit şi vrea respect din partea UE

"Marea Britanie a tratat Uniunea Europeană doar cu respect şi se aşteaptă la acelaşi lucru. Relaţia bună la finalul acestui proces depinde de acest lucru", a spus Theresa May, potrivit Mediafax.Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a respins planul britanic privind relaţiile bilaterale post-Brexit fără a explica de ce şi fără a oferi o alternativă, a spus Theresa May. "Acest lucru nu este acceptabil în această etapă a negocierilor; nu poate fi respins acest plan fără o explicaţie detaliată sau fără prezentarea unei alte propuneri", a subliniat premierul britanic, conform postului ITV.Theresa May a explicat că există două probleme principale în negocierile pe tema Brexit: viitoarea relaţie economică între Marea Britanie şi Uniunea Europeană şi frontiera între provincia britanică Irlanda de Nord şi Irlanda, stat UE."Suntem cu toţii de acord că tratatul final trebuie să includă un element care să garanteze că nu va reapărea frontieră între Irlanda şi Irlanda de Nord. Dar Uniunea Europeană propune realizarea acestui lucru prin menţinerea efectivă a Irlandei de Nord în uniunea vamală. După cum am spus deja, acest lucru este inacceptabil. Nu vom accepta niciodată aşa ceva, ar însemna destrămarea ţării noastre", a argumentat Theresa May.Liderii statelor Uniunii Europene au menţinut, cu ocazia summitului informal din oraşul austriac Salzburg, presiunile asupra premierului Marii Britanii, Theresa May, cerându-i garanţii privind frontiera dintre provincia britanică Irlanda de Nord şi Irlanda.Liderii celor 27 de ţări UE au cerut flexibilitate din partea Londrei privind frontiera cu Irlanda, condiţionând viitoarea relaţie bilaterală de acordarea unui statut special Irlandei de Nord. "Avem principii foarte clare referitoare la integritatea pieţei unice şi mai ales în privinţa frontierei irlandeze", a declarat preşedintele Franţei, Emmanuel Macron. "Avem nevoie de o propunere a Marii Britanii care să menţină statutul special în acordul de ieşire din UE", a precizat Macron."Suntem pregătiţi pentru orice eventualitate. Dar cred că trebuie să ne dublăm eforturile în următoarele două săptămâni, pentru a ne asigura că vom avea un acord", a spus premierul Irlandei, Leo Varadkar.Uniunea Europeană şi Marea Britanie trebuie să înregistreze progrese substanţiale pentru a ajunge la un eventual acord pe tema Brexit până în noiembrie, a afirmat cancelarul Germaniei, Angela Merkel, după summitul informal din oraşul austriac Salzburg. "Este clar că avem nevoie de progrese substanţiale până în octombrie şi că trebuie să finalizăm totul în noiembrie", a afirmat Angela Merkel. "Am parcurs deja un drum lung privind acordul de ieşire" a Marii Britanii din UE, "dar avem mult de lucru în privinţa viitoarei relaţii" bilaterale, a precizat Angela Merkel.Marea Britanie ar urma să iasă din Uniunea Europeană în martie 2019.