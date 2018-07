Donald Trump susţine că este "dur" faţă de Moscova și crede că Rusia a sistat acţiunile contra SUA / Casa Albă: Declarația a fost înțeleasă greșit, "amenințarea" rusă există în continuare

Context:

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat campania de influenţare a rezultatului scrutinului prezidenţial din SUA în scopul facilitării victoriei lui Donald Trump şi în ambiţia de a submina sistemul liberal-democratic occidental, au concluzionat serviciile secrete americane.





Întrebat de jurnalişti miercuri după-amiază, la Casa Albă, dacă Rusia are în continuare acţiuni împotriva Statelor Unite, Donald Trump a răspuns: "Nu"."Suntem foarte bine, probabil mai bine decât a fost cineva vreodată în relaţia cu Rusia. Şi nu a fost niciun preşedinte vreodată la fel de dur cum am fost eu faţă de Rusia", a spus Donald Trump înaintea unei şedinţe cu membrii Administraţiei de la Washington, conform Mediafax.Ulterior însă, în cursul serii, Casa Albă a explicat că preşedintele Trump nu a negat că Rusia ar avea acţiuni antiamericane, subliniind că, de fapt, liderul SUA a răspuns negativ cererilor jurnaliştilor de a-i adresa întrebări, informează agenţia Reuters.Preşedinţia SUA susţine că a fost vorba de o neînţelegere. "Preşedintele a răspuns «nu» în sensul că nu răspunde la întrebări", explică Sarah Sanders, purtătorul de cuvânt al Casei Albe."Preşedintele şi Administraţia sa depun eforturi pentru a se asigura că Rusia nu se va mai implica în procesul electoral american aşa cum a procedat în trecut. Donald Trump i-a spus clar preşedintelui rus Vladimir Putin să nu se implice în alegerile din SUA", a precizat ea.Donald Trump a respins totodată, marţi, criticile la adresa atitudinii sale faţă de Moscova, spunând că "nu a existat vreodată un preşedinte atât de dur cu Rusia aşa cum am fost eu", transmite agenţia DPA, citată de Agerpres."Preşedintele Putin ştie asta mai bine ca oricine, cu siguranţă mai bine decât presa", a declarat Trump, înaintea unei şedinţe a cabinetului său, la Casa Albă.Donald Trump şi-a atras critici dure pentru că a sugerat că are încredere mai mare în preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, decât în evaluările serviciilor secrete americane privind ingerinţele electorale ruse. "Eu am încredere în oamenii mei din serviciile de informaţii, dar vă pot spune că preşedintele Putin a fost extrem de puternic în negarea acuzaţiilor", a spus Donald Trump după întâlnirea cu liderul de la Kremlin.Donald Trump trebuie să înţeleagă că "Rusia nu este aliatul nostru", a reacţionat unul din liderii Partidului Republican, Paul Ryan, preşedintele Camerei Reprezentanţilor.Rusia este responsabilă de "tentative intense, în curs" pentru subminarea democraţiei din Statele Unite, a afirmat Dan Coats, directorul Serviciilor de informaţii americane.Pe fondul criticilor, Donald Trump a subliniat că îşi menţine "încrederea în oamenii" lui "din serviciile de informaţii" şi a admis că a făcut o eroare în exprimare în cursul conferinţei de presă organizate alături de Vladimir Putin.