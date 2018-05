SUA: Furtuni puternice în mai multe state/ Două persoane au murit, peste 600 de zboruri anulate, 500.000 de persoane au rămas fără curent electric

Vântul a bătut cu 100 km/h, iar grindina -de mărimea mingii de golf- a căzut în mai multe state, inclusiv Ohio, Pennsylvania, New York și Connecticut.O fetiță de 11 ani din Newburgh (New York) a fost ucisă marți după-amiază, atunci când vântul puternic a smuls un copac din rădăcină, care a căzut peste mașina în care se afla.De asemenea, un bărbat din Danbury (Connecticut), care s-a adăpostit de furtună în camionul său, a fost omorât atunci când un copac a căzut peste vehicul.Aproximativ 500.000 de persoane din New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania și Virginia au rămas fără curent.Mai mult de 500 de zboruri au fost anulate pe toate cele trei aeroporturi importante ale New York-ului și 100 în Boston.