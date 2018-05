Coreea de Sud dă o "pauză" angajaților pentru a crește rata natalității/ Care este țara unde se muncesc cele mai multe ore

În martie, Adunarea Națională a Coreei de Sud a adoptat o lege care va da o "pauză" bine meritată muncitorilor. Populația coreeană poate lăuda cu cea mai lungă perioadă de lucru, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).Guvernul sud-coreean crede că ar putea chiar să sporească rata natalității țării, care a scăzut substanțial în ultimele decenii. Această nouă lege va intră în vigoare în iulie 2018, deși la început se va aplica numai companiilor mari.În ciuda opoziției din partea comunității de afaceri, guvernul sud-coreean consideră că legea este necesară pentru a îmbunătăți standardele de viață, pentru a crea mai multe locuri de muncă și a crește productivitatea.Coreea de Sud are în prezent un program de lucru mai lung decât orice altă țară dezvoltată: o medie de 2.069 de ore pe an, per lucrător, conform datelor din 2016 .Cu toate acestea, o analiza facută pentru 38 de țări a arătat că doar Mexic (2.225 ore / an) și Costa Rica (2.212 ore / an) au depașit Coreea la numărul de ore muncite. Coreea de Sud a condus la o tendință globală: studiile efectuate de Organizația Internațională a Muncii arată că țările cu venituri mici și mijlocii tind să lucreze mai mult timp decât omologii lor mai bogați.

Prin comparație, românii lucrează în medie, puţin peste 40 de ore pe săptămână (2.080 ore/an). Cu o oră mai mult decât francezii, dar şi cu peste o oră mai puţin decât englezii şi austriecii. Calculele apar intr-un studiu Eurostat.

Eurostat compară şi veniturile. Românii câştigă de aproape 4 ori mai puțin decât francezii. E drept că angajaţii din Occident au mai multe pârghii pentru negocierea salariilor.