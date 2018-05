VIDEO ​Aproximativ 30 de case au fost distruse de Vulcanul Kilauea în Hawaii

Aproximativ 30 de case au fost distruse, iar alte zeci erau ameninţate de Vulcanul Kilauea, cel mai activ în Hawaii şi care a intrat în erupţie joi, potrivit Apărării Civile din arhipelagul american la Oceanul Pacific, relatează News.ro, citând AFP.

Ordine de evacuare erau valabile în continuare luni, vizând sute de locuinţe de la Leilani Estates şi Lanipuna Gardens, situate în estul Insulei Hawaii, ameninţate de lava care curge din fisuri vulcanice şi de emanaţii de gaze toxice.

”Nivelul mare de dioxid de sulf reprezintă o ameninţare la adresa tuturor celor care i se expun”, a avertizat Apărarea Civilă hawaiiană, numărând în total 26 de case distruse de lava vulcanului.

Amber Makuakane, o învăţătoare în vâstă de 37 de ani, care îşi creşte singură copiii, este una dintre persoanele afectate de aceste distrugeri.

O pagină pe site-ul GoFundMe i-a permis luni dimineaţa (ora locală) să adune peste 29.000 de dolari, pentru a reconstrui ceea ce a pierdut.

”Inima îmi este plină de recunoştinţă pentru fiecare dintre voi”, a scris ea, mulţumindu-le donatorilor.

Potrivit Apărării Civile, zece fisuri vulcanice s-au deschis.

Observatorul hawaiian al vulcanilor a semnalat, prin ultimul buletin de luni, că din una dintre curgea lavă.

Fountains of lava reach hundreds of feet into the air in this spectacular video captured during eruption on the east side of Hawaii's Big Island. https://t.co/fEEE1id1ae pic.twitter.com/gzZS4xxDoh