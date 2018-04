Telegraph: Putin s-a lăudat în fața lui Trump că Rusia are cele mai frumoase prostituate din lume

​Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, s-ar fi lăudat în fața omologului său american, Donald Trump, că Rusia are ”cele mai frumoase prostituate”, potrivit unei note redactate de fostul șef al FBI, James Comey. Dezvăluirea ar fi fost făcută chiar de Trump într-una din discuțiile pe care acesta a avut-o cu fostul șef al FBI, scrie The Telegraph. Potrivit raportului, Trump i-ar fi relatat lui Comey că Putin i-a spus că prostitutatele din țara sa sunt cele mai frumoase din lume. Liderul de la Casa Albă a negat constant implicarea sa în scandaluri sexuale cu escorte din Moscova."Președintele mi-a relatat că scandalul prostituatelor este un non-subiect, dar că Putin i-a spus că < >”, se arată în documentul obținut de Associated Press.În documentul obținut de Associated Press se mai arată că președintele Donald Trump și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu consilierul său pe probleme de securitate de la acea dată, Michael Flynn.