Moartea lui Iuri Gagarin rămâne secret de stat in Rusia, după o jumătate de secol de la decesul primului om care a ajuns în spațiu

În dimineața de 27 martie 1968, Gagarin se pregătea pentru un zbor de antrenament de rutină cu avionul său Mig-15 pe un aeroport de lângă Moscova, își amintește colegul său din acea vreme, cosmonautul Vladimir Aksionov."Cu Iuri, am consultat aceeași doctori, am ascultat aceleași previziuni meteo, deoarece decolarea mea era prevazută o oră după a lui", a povestit el.Dar zborul lui Aksionov, 34 de ani la acea vreme, este anulat: după ce au anunțat revenirea la bază, nici Gagarin și nici copilotul său Vladimir Serioghin, 45 de ani, nu mai răspund la apelurile radio.Elicopterele plecate în căutarea lor au găsit fragmente din carcasa avionului, la 65 km de aeroport. Cadavrul lui Gagarin este găsit a doua zi.Pentru prima oară în istoria URSS, o zi națională de doliu este anunțată pentru cineva care nu este șef de stat.Constructorii știau deja ca Gagarin a avut o problemă de aterizare cu puțin timp înainte, la un antrenament pe MIG-uri. Atunci cand comisia și-a anuntat concluziile, au rămas perplecși.Potrivit versiunii oficiale, echipajul avionului a fost nevoit sa efectueze o manevră bruscă din cauza unei „schimbări în situația din aer„, ceea ce a provocat prăbușirea."Raportul comisiei oficiale, respectiv 29 de volume, nu a fost niciodată publicat. Asta a determinat colegii noștri să facă propriile cercetări„, a povestit Alexandr Glusko, istoric al sectorului spațial aerian.La acel moment, au circulat mai multe zvonuri legate de moartea sa: ucis la ordinul Kremlinului, gelos pe popularitatea sa, răpit de extratereștri, fără a uita versiunea unei mascarade destinată simulării morții sale pentru a fi internat într-un azil psihiatric ...În 2011, la 50 de ani de la moartea lui Gagarin, arhivele Kremlinului anunță ridicarea vălului privind acest accident.Potrivit acestor noi concluzii, „unul dintre motivele probabile„ ale prăbușirii avionului ar fi fost prezența unui balon meteo, pe care Gagarin și Serioghin au încercat în zadar să-l evite."Unul dintre motivele probabile! Această formulă nu spune nimic! Și niciun document dintre cele 29 de volume ale anchetei nu a fost publicat vreodată în întregime", arată Alexandr Glusko.În opinia sa, misterul privind decesul lui Gagarin încearcă să ascundă „problemele în organizație și disfuncționalitățile din sectorul spațial sovietic", care era atunci un simbol al succesului URSS.Cosmonautul Alexei Leonov are o altă versiune, evocată după căderea URSS, în 1991.Potrivit lui Leonov, membru al comisiei de anchetă din 1968, un avion Suhoi care nu ar fi trebuit să fie pe traiectoria MiG-ului lui Gagarin a trecut la mai puțin de 20 de metri de avionul său. Spărgând bariera sonică, pilotul provocat rotirea și prăbușirea avionului cosmonautului."Am văzut un document declasificat care confirmă (această teză)", a afirmat în iunie Alexei Leonov, 83 de ani, pentru agenția Ria Novosti.Comisia a ascuns adevărul pentru a proteja copilotul, care a supraviețuit accidentului, refuzând însă să dezvăluie identitatea acestuia și mărginindu-se să declare ca era vorba de un barbat „destul de cunoscut„ și care azi este „bătrân și bolnav„."Nu mai e un secret: e vorba de neglijență și de încălcarea regulilor aviației„, crede acesta.Atât timp cât documentele oficiale nu vor fi făcute publice, „această afirmație rămâne o simplă ipoteză„, notează însă istoricul Glusko.