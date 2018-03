Israelul recunoaste in premiera ca a atacat si distrus un presupus reactor nuclear sirian in anul 2007

Faptul ca Israelul s-a aflat in spatele acestui atac impotriva instalatiei de la Al-Kibar din provincia Deir Ezzor era cunoscut, dar este pentru prima data cand aceasta tara isi asuma in mod deschis responsabilitatea.Aceasta recunoastere coincide cu o multiplicare a avertismentelor Israelului fata de o consolidare a prezentei militare iraniene in Siria, tara devastata de razboi, si a unor indemnuri de a corecta sau anula acordul incheiat de catre marile puteri cu Iranul in legatura cu activitatile nucleare ale Republicii islamice.Presedintele american Donald Trump le-a dat un ultimatum europenilor sa remedieze "teribilele lacune" si acest acord incheiat in 2015, pana pe data de 12 mai.Posibilitatea unui atac israelian asupra instalatiilor nucleare iraniene a facut mult timp obiectul unor intense speculatii. In 1981, Israelul a bombardat reactorul nuclear iranian de la Osirak, in ciuda opozitiei Washingtonului.