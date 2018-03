Xi Jinping evoca un nou Lung mars pentru modernizarea Chinei, in primul sau discurs dupa realegere: Doar socialismul ne poate salva

Xi Jinping a ales coarda nationalista, evocand "bataliile sangeroase" date de China pentru a-si pastra rangul in randul natiunilor.De doua secole, "chinezii se arata de nestapanit si tenace, cu curajul de a duce pana la capat batalii sangeroase impotriva dusmanilor lor", a spus acesta."Avem capacitatea de a ne mentine cu mandrie rangul in randul natiunilor", a adauat presedintele celei de-a doua puteri mondiale.Liderul de la Beijing, considerat cel mai puternic sef chinez in ultimul sfert de secol, a profitat de inchiderea sesiunea plenare anuale a Adunarii Nationale Populare (ANP) pentru a adresa un nou avertisment Taiwanului, insula revendicata de China din 1949."Actele si manevrele care vizeaza despartirea tarii noastre sunt sortite esecului, ele vor fi condamnate de popor si pedepsite de Istorie", a spus acesta, asigurand ca tara sa nu va accepta "niciodata" abandonarea vreunui petec din tertoriul sau.Acest avertisment vine in contextul in care SUA au adoptat o lege care autorizeaza inaltii oficiali americani sa se deplaseze in Taiwan si reciproc. Aceasta lege reprezinta o lovitura pentru Beijing care se considera singurul reprezentant legitim al Taiwanului si nu autorizeaza contacte intre guvernul din insula si tari straine.Xi Jinping, deja seful partidului Comunist si al armatei, a primit in cadrul acestei reuniuni plenare o reforma constitutionala care desfiinteaza limita de doua mandate prezidentiale.Acum, el poate fi presedinte pe viata al Chinei."Istoria a dovedit si continua sa dovedeasca ca doar socialismul poate salva China", a sustinut Xi.Xi Jinping, care este adeseori comparat cu fondatorul regimului, Mao Mao Zedong (1949-76), pare sa cultive paralela, evocand un "nou Lung Mars" spre modernizarea tarii, referinta la unul dintre episoadele luptei pentru a comunistilor, in anii 1930.Xi Jinping a obtinut, in cadrul acestei sesiuni, ca "Gandirea" sa sa fie integrata in constitutie, o onoare care pana in prezent nu i-a fost rezervata decat lui Mao. Presa oficiala a readus in ziare termenul de "carmaci" pentru actualul lider, fara insa a-l preceda inca de adjectivul "marele", care era apanajul lui Mao.Parlamentul a aprobat si crearea unui nou organism anticoruptie, care ar putea extinde la ansamblul intregului corp de functionari vanarea persoanelor care iau mita si care pana acum era rezervata cadrelor din partidul Comunist.De la ajungerea lui Xi la putere, peste 1,5 milioane de chinezi au fost deja sanctionati in urma acestei campanii anticoruptie, suspectata si ca serveste drept pretext pentru eliminarea adversarilor presedintelui.Pentru tarile straine, Xi a asigurat ca avansul fenomenal al tarii sale in ultimele aproape patru decenii nu constituie o "amenintare" pentru nimeni."China nu va sacrifica niciodata interele altor tari pentru a-si asigura propria sa dezvoltare", a spus acesta, si pe fondul amenintarilor protectioniste din partea presedintelui american Donald Trump."Doar cei care au drept obicei sa-i ameninte pe altii ii considera pe ceilalti drept o amenintare", a notat el, intr-o aluzie la tarile occidentale si in special la Statele Unite.