Vladimir Putin da asigurari ca nu va schimba Constitutia pentru a ramane la Kremlin si dupa 2024

"Nu am schimbat niciodata Constitutia si nu am astfel de intentii", a declarat Putin intr-un interviu pentru NBC, citat de News.ro.Presedintele rus a fost intrebat daca ar dori sa urmeze exemplul liderului chinez, care aspira la un mandat pe termen nelimitat.Putin este acuzat ca vrea sa ramana pe termen nelimitat la putere, dupa ce a fost ales pentru prima oara in 2000.In 2008, el a devenit premier, protejatul sau Dmitri Medvedev fiind presedinte. A revenit la Kremlin in 2012, in ciuda manifestatiilor organizate de opozitie.El a asigurat ca, inca din 2000, se gandeste la un potential succesor. "Ma gandesc, dar in final poporul rus este cel care va decide", a adaugat Putin.