California: Un atacator si trei ostatice, morti intr-un complex pentru veteranii de razboi cu stres post-traumatic 

Un senator statal a carui circumscriptie include zona unde a avut incidentul, Bill Dodd, a spus ca atacatorul era inclus in “Calea spre Casa”, un program pentru veteranii de razboi ce sufera de stres post-traumatic.Se pare ca ostaticele erau angajate care lucrau cu el in cadrul complexului pentru veteranii armatei SUA.In ciuda eforturilor repetate ale negociatorilor politiei de a comunica cu barbatul in timpul intregii zile, autoritatile au spus ca nu au reusit sa intre in contact cu atacatorul, care s-a baricadat dupa ce a intrat intr-un schimb de focuri cu un ajutor de serif.Casa Veteranilor din California, gazda a circa a 1.000 de fosti soldati, este cel mai mare centru de acest fel din Statele Unite. Programul “Calea spre Casa” este gazduit de o cladire separata din cadrul complexului.