VIDEO: Camionul fara sofer, produs de Uber, liber sa circule pe autostrada

Uber a declarat marti ca, in ultimele luni, autocamioanele sale fara sofer au transportat marfa pentru clienti din randul firmelor de transport pe autostrazile din Arizona, scrie New York Times. Camioanele au avut insa la bord un sofer licentiat, gata sa preia controlul in caz de urgenta. Dar Uber a spus ca scopul final este eliminarea soferilor umani in cabina.Transportul este o tinta fireasca pentru automatizare. Teoretic, camioanele automate pot ramane pe drum mai mult timp decat cele cu soferi umani si, de-a lungul timpului, se asteapta sa fie mai putin predispuse la accidente, deoarece nu pot fi distrase sau adormi.In cele din urma, se preconizeaza ca acesti factori vor face camioanele automate o alternativa mai ieftina.Compania continua sa perfectioneze tehnologia camioanelor fara sofer, pentru a-si gasi locul intr-un domeniu din ce in ce mai aglomerat.Waymo a mai spus ca are in vedere sa aplice tehnologia care permite condusul fara sofer camioanelor, in timp ce Tesla a declarat ca intentioneaza sa introduca un camion electric cu un mod de auto-conducere incorporat.