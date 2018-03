Kim Jong-Un isi doreste legaturi mai stranse intre Nord si Sud/ Cele doua Corei au ajuns la un acord "satisfacator" in ceea ce priveste organizarea unui summit intercoreean

Acestia sunt primii oficiali din Seul care se intalnesc cu Kim, de cand acesta a preluat puterea. Sud-coreenii au vizitat Pyongyang si au luat cina alaturi de liderul Coreii de Nord.Coreea de Sud a comentat scurt intalnirea, spunand ca cele doua parti au ajuns la un "acord satisfacator" cu privire la desfasurarea discutiilor viitoare.Delegatia urmeaza sa viziteze Washington in cursul acestei saptamani, pentru informarea oficialilor americani cu privire la discutiile cu Coreea de Nord.SUA au declarat ca sunt "cu precautie optimiste" in ceea ce priveste imbunatatirea relatiilor Nord-Sud, insa au exclus discutii oficiale cu Phenianul pana cand nord-coreenii nu sunt gata sa renunte la programul nuclear.Vizita sud-coreenilor - prima, in mai bine de 10 ani - a venit ca raspuns la calatoria istorica facuta de Kim Yo-Jong (sora liderului nord-coreean) in Sud, cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna. In cadrul acestei vizite, Moon a primit invitatia organizarii unui summit intercoreean.Astfel, daca aceasta intalnire a liderilor coreeni va avea loc, va fi vorba despre prima astfel de intalnire dupa mai bine de 10 ani - ultimele fiind organizate intre anii 2000 si 2007, intre liderul sud-coreean si Kim Jong-Il, tatal lui Kim Jong-Un.