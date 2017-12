Peste trei milioane de germani au cerut sa-si consulte dosarul intocmit de fosta politie politica Stasi

"Unele persoane abia acum au curajul sa priveasca in trecut si sa ceara sa-si consulte dosarul, cand au devenit pensionari", a declarat Jahn. "Le este frica sa afle daca au fost spionati de catre vecini sau prieteni", a adaugat Jahn, care a fost militant pentru drepturile omului in fosta Germanie de Est.Desi interesul a fost mai mare decat se astepta initial, numarul cererilor pentru copii ale dosarelor de securitate vor scadea probabil pe termen mai lung, a declarat Jahn, care a preluat postul in 2011.Aproximativ 46.300 de persoane au cerut sa aiba acces la dosarul lor in acest an pana in noiembrie, a declarat Jahn, al carui birou a fost infiintat dupa unificarea Germaniei in 1990.In 2016, au fost inregistrate circa 48.600 de cereri, a precizat Jahn, subliniind importanta deschiderii arhivei Stasi pentru a scoate la lumina rolul intrusiv pe care l-a avut politia secreta in timpul celor circa 40 de ani ai statului comunist est-german.Cu toate acestea, biroul se confrunta cu mari intarzieri in solutionarea solicitarilor. In timp ce aproape doua treimi din cereri pot fi rezolvate in general in cateva saptamani, restul necesita cercetari mult mai detaliate in uriasa arhiva a Stasi, si ar putea dura luni de zile pana la finalizarea lor, a afirmat Jahn. "Pentru o treime din cereri, timpul de asteptare al unui raspuns este prea lung", a estimat el.