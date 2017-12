Un sat romanesc, cea mai bogata localitate rurala din Ucraina / Toate casele au cel putin un etaj, unele arata ca niste castele

Apsa de Jos, un sat romanesc din regiunea Zakarpatie este cea mai bogata localitate rurala din Ucraina. Locuitorii isi construiesc adevarate castele, in loc de case, iar arhitectura acestora impresioneaza atat de mult ca aduce aminte mai degraba de un orasel european, decat a unui simplu sat, scrie presa ucraineana, potrivit Radio Chisinau.





"Cand cineva ca vorbeste despre un sat va imaginati casute mici, din lemn, acareturi pentru vite si gradini mari? Exista insa un sat care contrazice totalmente acest stereotip", relateaza lifter.com.ua

Casa din Apsa de Jos Foto: lifter.com.ua

In Apsa de Jos nu exista nicio casa cu un singur etaj, iar satenii isi fac castelele dupa principiul macar cu o caramida, dar mai inalt decat al vecinilor. Cea mai mica casa are cate 10-15 camere, pentru ca una cu mai putine va fi luata in deradere de vecini, scrie publicatia ucraineana.Astfel de case au inceput sa fie construite de romanii din Ucraina inca din anii `80, cand acestia au inceput sa plece la munca in strainatate. Actualii proprietari continua sa lucreze peste hotare, fie in Uniunea Europeana, fie in Rusia, iar banii castigati ii investesc in constructiile lor luxoase. Romanii se pricep la constructii si le place aceasta meserie, remarca sursa citata.