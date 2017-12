In Orientul Mijlociu este nevoie de solutia celor doua state, spune Papa Francisc in mesajul de Craciun

Papa Francisc tine traditionalul Urbi et Orbi

Papa Francisc s-a folosit luni de mesajul de Craciun pentru a face apel la o solutie negociata cu doua state pentru a pune capat conflictului israelo-palestinian dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, majorand tensiunile din zona, informeaza Reuters.





Suveranul Pontif a vorbit despre conflictul din Orientul Mijlociu si despre alte situatii din lume in cadrul traditionalei cuvantari “Urbi et Orbi” (catre oras si catre lume) la patru zile dupa ce peste 120 de tari au sprijinit rezolutia ONU prin care se cere SUA sa renunte la decizia privind Ierusalimul.





“Sa ne rugam ca vointa de reintoarcere la dialog sa prevaleze in cele doua parti si sa se ajunga la o solutie negociata intre parti, una care sa permita convietuirea pasnica a doua state intre granite convenite reciproc si recunoscute international”, a spus Papa Francisc.





“Il vedem pe Iisus in copii din Orientul Mijlociu ce continua sa sufere din cauza tensiunilor tot mai mari dintre israelieni si palestinieni”, a afirmat capul Bisericii Catolice in discursul tinut de la balconul Basilicii Sfantul Petru, in fata a zeci de mii de oameni.





Aceasta a fost a doua oara cand papa a vorbit public despre Ierusalim de la decizia de pe 6 decembrie a lui Trump. In acea zi, Francisc a facut apel la respectarea “status quo-ului” orasului pentru ca noile tensiuni din Orientul Mijlociu sa nu inflameze si mai multe conflictele lumii.