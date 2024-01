FILM Luni, 01 Ianuarie 2024, 09:17

HotNews.ro

0

Printre titlurile confirmate de Disney+ în 2024 se numără adaptarea originală a bestsellerului lui James Clavell, „Shōgun" de la FX, povestea imersivă a unuia dintre cei mai mari designeri „Cristóbal Balenciaga", Renegade Nell, realizată de producătoarea premiată Sally Wainwright, scrie news.ro. Mult aşteptatele seriale Marvel Studios „Echo" şi „Agatha: Darkhold Diaries" vor ajunge pe platformă, precum şi „Star Wars: The Acolyte" de la Lucasfilm, care va explora mistere întunecate din ultimele zile ale erei Marii Republici. De asemenea, vor exista noi sezoane din „Futurama", „The Bear" şi „Welcome to Wrexham", precum şi multe alte producţii.

Disney+ Foto: Anthony Brown / Alamy / Profimedia Images

Producţii originale locale

Fanii producţiilor istorice vor fi cu siguranţă interesaţi de serialul „Renegade Nell", realizat de regizorul nominalizat la BAFTA Ben Taylor („Sex Education") şi de scriitoarea şi premiata producătoarea executivă Sally Wainwright („Gentleman Jack", „Happy Valley"). Serialul spune povestea lui Nell Jackson - o femeie acuzată de crimă şi aflată pe fugă împreună cu surorile sale, care va fi nevoită să fure pentru a supravieţui. Louisa Harland („Derry Girls") interpretează rolul principal. Premiera va avea loc în primăvara anului 2024.

Au fost confirmate şi alte producţii britanice care vor ajunge în oferta Disney+ în 2024. Printre acestea se vor număra cel de-al doilea sezon al serialului de comedie premiat „Extraordinary" (începând cu 2024); „Camden” (2024), un serial documentar cu unele dintre cele mai mari vedete muzicale din lume, inclusiv producătorul executiv al serialului, Dua Lipa; serialul de patru episoade „Shardlake" (2024), bazat pe popularele romane poliţiste ale lui C.J. Sansom, care are loc în epoca Tudor, cu Arthur Hughes, Anthony Boyle şi Sean Bean; şi „In Vogue" (2024), un serial de modă revoluţionar care oferă o perspectivă asupra gândurilor celor mai importanţi editori ai revistei Vogue, precum şi a celor mai influente figuri din lumea modei, filmului şi politicii.

Fanii modei şi ai poveştilor despre mari personalităţi vor fi încântaţi să afle despre serialul spaniol Cristóbal Balenciaga (premiera la 19 ianuarie), despre unul dintre cei mai faimoşi creatori de modă. Va fi povestea unui om care îndrăzneşte să îşi sfideze statutul social ca fiu al unei croitorese şi al unui pescar. Folosindu-se de talentul său natural, etica puternică a muncii şi de priceperea în afaceri, Cristóbal Balenciaga devine unul dintre cei mai importanţi creatori de modă din toate timpurile. În plus, serialul original italian „Raffa" (cu premiera la 27 decembrie), regizat de Daniele Luchetti şi scris de Cristiana Farina şi Barbara Boncompagni, va apărea, de asemenea, pe Disney+ în cursul acestui an. Producţia va urmări viaţa extraordinară a uneia dintre cele mai mari simboluri ale culturii pop din vremea sa, cea a Rafaellei Carrà.

De asemenea, pe platformă va ajunge şi producţia australiană „The Artful Dodger" („The Artful Dodger", cu premiera în 17 ianuarie), a cărei acţiune se petrece în Australia anului 1850. Dodgerul titular este Jack Dawkins, care, în ciuda faptului că este chirurg, are o înclinaţie pentru activităţi mai puţin legale. Serialul îi are în distribuţie, printre alţii, pe Thomas Brodie-Sangster, David Thewlis şi Maia Mitchell.

Divertisment general

Anul 2024 va aduce multe producţii de anvergură. Una dintre ele va fi cu siguranţă „Shōgun" (premiera în 27 februarie), a cărei acţiune este plasată în Japonia anilor 1600, în zorii războiului civil care a marcat secolul. O altă propunere interesantă este serialul lui Ryan Murphy, „FEUD: Capote Vs. The Swans" (2024), care se desfăşoară în rândul elitei newyorkeze.

„Vanderpump Villa" (2024) este următoarea producţie care va ajunge pe platformă la începutul anului 2024. Serialul urmăreşte viaţa de zi cu zi a personalului - atent selecţionat de vedeta de reality show şi restauratoare Lisa Vanderpump - din luxoasa sa vilă franceză, unde trăiesc şi lucrează împreună, încercând să satisfacă fiecare dorinţă extravagantă a oaspeţilor bogaţi.

Dar asta nu e tot - telespectatorii Disney+ pot începe deja numărătoarea inversă până la premierele unor seriale poliţiste complet noi, printre care „Black Cake" (2024), o dramă de familie cu o crimă misterioasă în fundal, inspirată de bestsellerul lui Charmaine Wilkerson; şi „Death And Other Details" (2024), un serial poliţist cu o singură cameră, care se concentrează pe Imogen Scott (Violett Beane), care este principalul suspect într-un caz de crimă. Pentru a-şi dovedi nevinovăţia, ea trebuie să facă echipă cu omul pe care îl urăşte - Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin), cel mai bun detectiv din lume.

De asemenea, în 2024 are premiera o producţie pentru fanii adaptărilor de cărţi. Aceasta va include serialul „We We Were the Lucky Ones", bazat pe bestsellerul cu acelaşi nume al Georgiei Hunter. Serialul este inspirat de povestea incredibilă, dar adevărată, a unei familii evreieşti separate la începutul celui de-al Doilea Război Mondial şi hotărâte să supravieţuiască şi să se reunească.

Următoarea producţie va fi Interior Chinatown (2024), bazată pe cartea cu acelaşi nume a lui Charles Wu, câştigător al National Book Award. Serialul va spune povestea lui Willis Wu, un american de origine taiwaneză. Wu încearcă să îşi găsească locul în marea lume a Hollywood-ului şi, în acest proces, află istoria celor apropiaţi şi secretele uitate ale familiei sale.

Alte sezoane ale unor seriale foarte îndrăgite vor reveni, de asemenea, pe Disney+. Printre acestea se vor număra cel de-al treilea sezon al serialului nominalizat la Emmy „Ursul" / „The Bear" (2024) şi povestea de fotbal „Bun-venit la Wrexham" / „Welcome to Wrexham" (cu premiera în primăvara anului 2024).

Marvel Studios

Mult aşteptata producţie „Echo" a studiourilor Marvel vine la Disney+ pe 10 ianuarie 2024. Serialul spune povestea Maja Lopez, care trebuie să se confrunte cu propriul trecut, amintindu-şi originile şi descoperind importanţa familiei şi a comunităţii. Doar înţelegându-şi pe deplin situaţia, ea va putea în sfârşit să meargă mai departe.

De asemenea, fanii Marvel aşteaptă cu nerăbdare şi mult aşteptatul serial „Agatha: Darkhold Diaries", care va sosi în 2024, cu Kathryn Hahn care îşi reia rolul preferat de fani al cititoarei de Darkhold din Westview, Agatha.

De asemenea, va exista o producţie animată de la Marvel Studios pe platforma Disney+ în 2024. Este vorba despre continuarea serialului cult al mutanţilor, „X-Men '97".

„Star Wars: The Acolyte" va avea premiera pe Disney+ în 2024. Serialul este un mystery-thriller care îi va purta pe telespectatori într-o galaxie cu secrete obscure şi puteri emergente ale părţii întunecate în ultimele zile ale erei Înaltei Republici. O fostă Padawan se reîntâlneşte cu maestrul ei Jedi pentru a investiga o serie de crime, dar forţele cu care se confruntă sunt mai sinistre decât au anticipat vreodată.

National Geographic

De asemenea, vor exista seriale despre viaţa sălbatică create în colaborare între Disney+ şi National Geographic.

„A Real Bug's Life" (cu premiera la 24 ianuarie 2024) este un serial inspirat din lumea filmelor Disney şi Pixar. Acesta va prezenta nouă poveşti uimitoare despre viaţa insectelor în diferite părţi ale lumii. Telespectatorii vor avea ocazia să vadă îndeaproape puterea extraordinară a naturii la scară miniaturală şi uimitoarele creaturi minuscule care se bazează pe alianţe pentru a supravieţui în fiecare zi.

Cele mai sălbatice locuri din lume au găzduit întotdeauna lideri puternici. Producţia „Queens" va explora un nou tip de eroism - feroce, inteligent, tenace şi... feminin. „Queens" (începând cu 2024), cu o naraţiune semnată de Angela Bassett („Black Panther: Wakanda în inima mea", „Goodnight, Oppy"), urmăreşte matriarhiile şi femeile lider din întreaga lume, spunând povestea sacrificiului lor, a perseverenţei, dar şi a prieteniei şi a iubirii.

Noi sezoane din seriale îndrăgite

Abonaţii Disney+ se vor putea bucura de cele mai recente sezoane ale serialului lor preferat pe tot parcursul anului 2024. Printre acestea se numără: sezonul 11 din „Modern Family", iar „Futurama" va reveni cu cel de-al 12-lea sezon la sfârşitul anului 2024, aducând noi aventuri ale lui Fry, Bender şi Leila.

Toate aceste titluri se alătură noutăţilor lunii decembrie, ce includ recentul film „Indiana Jones şi Cadranul Destinului" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) de la Lucasfilm (15 decembrie), „Percy Jackson şi Olimpienii" (Percy Jackson and the Olympians) (20 decembrie), bazată pe seria de cărţi bestseller semnata de Rick Riordan, şi, o gamă largă de producţii de sezon pentru toată familia, inclusiv „Cine este familia lui Moş Crăciun?" (The Santa Clauses), „Magie de Crăciun" (Dashing Through The Snow), „Cei nouă obraznici" (The Naughty Nine) şi „Jurnalul unui puşti: Arest la domiciliu de Crăciun" (Diary of a Wimpy Kid: Cabin Fever), pe lângă producţi clasice precum „Singur Acasă" (Home Alone) şi „Greu de ucis" (Die Hard), disponibile acum.