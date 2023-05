FILM Sâmbătă, 27 Mai 2023, 23:15

Regizoarea franceză Justine Triet a câștigat sâmbătă premiul cel mai mare al Festivalului de Film Cannes 2023, Palme d'Or, pentru drama sa „Anatomie d'une chute”. Triet devine a treia femeie regizor care câștigă prestigiosul premiu.

Justine Triet a obtinut premiul Palme d'Or la Cannes 2023 Foto: Daniel Cole / AP / Profimedia

Filmul "Anatomie d'une chute" este un thriller despre o scriitoare, interpretată de actriţa Sandra Huller, care încearcă să-şi dovedească nevinovăţia într-un proces în care este acuzată de moartea soţului ei.

Justine Triet devine a treia regizoare laureată cu Palme d'Or din istoria festivalului. Cineasta în vârstă de 44 de ani le urmează pe Jane Campion ("Lecţia de pian", 1993) şi Julia Ducournau ("Titane", 2021).

Gazda ceremoniei a fost actriţa franceză Chiara Mastroianni.

Juriul, prezidat de Ruben Ostlund, i-a inclus pe: actorul american Paul Dano ("The Fabelmans", "There Will Be Blood"), compatrioata sa Brie Larson ("Captain Marvel"), regizoarea franceză Julia Ducournau (Palme d'Or în 2021 pentru "Titane"), regizorul argentinian Damian Szifron, scenaristul şi regizorul Atiq Rahimi, regizoarea şi scenarista din Zambia Rungano Nyoni, actorul francez Denis Menochet şi scenarista şi regizoarea din Maroc Maryam Touzani, relatează News.ro.

În selecţia oficială au fost proiectate: „Club Zero”, de Jessica Hausner, „Astroid City”, de Wes Anderson, „The Zone of Interest”, Jonathan Glazer, „Fallen Leaves”, de Aki Kaurismaki, „Les Filles d'Olfa” de Kaouther Ben Hania, „Anatomie d'une chute” de Justine Triet, „Monster” de Hirokazu Kore-eda, „Il Sol Dell'Avvenire” de Nanni Moretti, „La Chimera” de Alice Rohrwacher, „Les Herbes sèches” de Nuri Bilge Ceylan, „L'Eté dernier” de Catherine Breillat, „La Passion de Dodin Bouffant” de Tran Anh Hung, „Rapito” de Marco Bellochio, „May December” de Todd Haynes, „Firebrand” de Karim Aïnouz, „The Old Oak” de Ken Loach, „Banel et Adama” de Ramata-Toulaye Sy, „Perfect Days” de Wim Wenders, „Jeunesse” de Wang Bing, "Le Retour" de Catherine Corsini, "Black Flies" de Jean-Stéphane Sauvaire.

Anul acesta, în afara competiţiei, Martin Scorsese a venit să prezinte alături de Leonardo DiCaprio şi Robert De Niro cel mai recent film al său, „Killers of the Flower Moon”, Harrison Ford, care la vârsta de 80 de ani a urcat treptele pentru ultimul „Indiana Jones” şi şi-a luat rămas bun de la personajul arheologului cu pălărie şi bici, sau actriţa Jane Fonda şi regizorul Quentin Tarantino, au venit fiecare să vorbească despre cinema şi carierele lor.

Actorul japonez Koji Yakusho, unul dintre cei mai cunoscuţi actori din ţara sa, a câştigat sâmbătă seara premiul pentru cel mai bun actor pentru rolul din „Perfect Days" de Wim Wenders la Festivalul de Film de la Cannes.

„Vreau să-i mulţumesc în mod deosebit lui Wim Wenders şi co-scenaristului (...). Ai creat un personaj magnific", a spus el, emoţionat, pe scenă. În acest film al regizorului „Paris, Texas” (Palme d'Or în 1984) îl interpretează pe Hirayama, un angajat al toaletelor publice din Tokyo, un bărbat tăcut şi solitar, care se va deschide treptat către ceilalţi.

Actriţa turcă Merve Dizdar a câştigat, sâmbătă, premiul pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din „Les Herbes Seches” a regizorului Nuri Bilge Ceylan.

„Aş dori să dedic acest premiu tuturor femeilor care duc o luptă pentru a depăşi dificultăţile existente în această lume şi pentru a păstra speranţa”, a declarat actriţa care interpretează rolul unei femei care se îndrăgosteşte de un profesor într-o provincie îndepărtată din Turcia.

Regizorul britanic Jonathan Glazer a câştigat Marele Premiu pentru „The Zone of Interest" ce reconstituie viaţa de familie a comandantului lagărului de exterminare nazist de la Auschwitz, pentru a aminti de „banalitatea răului”.

Palmaresul competiţiei oficiale la cea de-a 76-a ediţie a festivalului

Competiţie

Palme d’Or - „Anatomie d'une chute” de Justine Triet

Marele Premiu - "The Zone of Interest" de Jonathan Glazer

Premiul Juriului - "Les Feuilles Mortes" de Aki Kaurismaki

Premiul pentru regie - Tran Anh Hùng pentru "La Passion de Dodin Bouffant"

Premiul pentru scenariu - Sakamoto Yuji pentru "Monster" de Hirokazu Kore-Eda

Premiul pentru interpretare masculină - Koji Yakusho în "Perfect Days" regizat de Wim Wenders

Premiul pentru interpretare feminină - Merve Dizar în "Les Herbes Seches", realizat de Nuri Bilge Ceylan

Caméra d'Or - "L’Arbre aux Papillons D’or" de Thien An Pham

Palme d’Or pentru scurtmetraj -"27" de Flora Anna Buda

Menţiune specială a juriului pentru scurtmetraj - "Far" de Gunnur Martinsdottir Schluter

Un Certain Regard, principala secţiune paralelă

Marele Premiu - "How To Have Sex", regizat de Molly Manning Walker

Premiul Juriului - "Hounds'', regizat de Kamal Lazraq

Prix de la Nouvelle Voix - "Augure" de Baloji

Prix d’Ensemble - "Crowra (La Fleur de Buriti), realizat de João Salaviza & Renée Nader Messora

Prix de la Liberté - "Goodbye Julia", realizat de Mohamed Kordofani

Cinéfondation

Premiul I - "Norwegian Offspring", de Marlene Emilie Lyngstad, Den Danske Filmskole, Danemarca

Premiul al II-lea - "Hole", realizat de Hwang Hyein, Korean Academy of Film Arts, Coreea de Sud

Premiul al III-lea - "Ayyur" (Lune), realizat de Zineb Wakrim, ÉSAV Marrakech, Maroc

Semaine de la Critique

Marele Premiu (Grand Prix Nespresso) - "Tiger Stripes" de Amanda Nell Eu

French Touch Prize of the Jury - "Il pleut dans la maison" de Paloma Sermon-Daï

Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation - Jovan Ginić pentru interpretarea sa din "Lost Country" de Vladimir Perišić

Prix Fondation Gan à la Diffusion - Pyramide Distribution

Prix Découverte Leitz Cine du court métrage - "Boléro" de Nans Laborde-Jourdàa

Prix SACD - "Le Ravissement" de Iris Kaltenbäck

Quinzaine des Réalisateurs, secţiune paralelă