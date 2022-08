FILM Luni, 15 August 2022, 09:22

Actorul, scenaristul, regizorul şi producătorul Ben Affleck împlinește luni 50 de ani. Affleck s-a născut la 15 august 1972, la Berkeley, California, SUA. A jucat pentru prima dată într-o producţie cinematografică, ''The Dark End of the Street'' (1981), un film independent. A urmat o serie de filme care au urcat în top- de la Armageddon, la Shakespeare in Love și Gone Girl până la recentul The Tender Bar. Succesul regizoral a venit odată cu flimul Argo.

''The Voyage of the Mimi'' (1984), o producţie PBS, a fost următorul său film.

În perioada umrătoare, Affleck l-a întâlnit pe cel care avea să-i devină cel mai bun prieten, Matt Damon. A urmat Cambridge Rindge şi Latin School unde a urmat cursurile de actorie.

În timpul liceului a jucat în mai multe producţii de televiziune. A frecventat cursurile Universităţii Vermont şi ale Occidental College din California, însă a părăsit şcoala alegând platourile de filmare de la Hollywood, potrivit www.britannica.com.

''School Ties'' (1992) a fost primul proiect mai important pentru marele ecran în care Ben Affleck a jucat alături de Matt Damon şi Brendan Fraser. ''Dazed and Confused'' (1993), "Mallrats'' (1995) şi ''Chasing Amy'' (1997) au pavat drumul lui Affleck către succes.

A început împreună cu Matt Damon să lucreze la realizarea scenariului peliculei "Good Will Hunting'' (1997). Cu o distribuţie care-i reunea printre alţii pe Damon, Affleck şi pe mult mai cunoscutul Robin Williams, "Good Will Hunting'' câştigă Oscarul pentru cel mai bun scenariu şi îi oferă lui Affleck o importantă rampă la Hollywood, potrivit imdb.com.

De la Armageddon la Argo

A jucat alături de Bruce Willis şi Liv Tyler în blockbuster-ul ''Armageddon'' (1998), care a fost în anul apariţiei al doilea film ca încasări strânse din bilete.

A jucat în ''Shakespeare in Love'', care a câştigat numeroase premii Oscar, iar în urma colaborării pe platourile de filmare cu actriţa Gwyneth Paltrow între cei doi s-a înfiripat o relaţie de iubire care a durat până în ianuarie 1999. '

'Boiler Room'' (2000) sau noua colaborare cu regizorul Michael Bay la blockbuster-ul ''Pearl Harbour'' (2001) sunt doar câteva din producţiile cinematografice în care a fost implicat, iar în 2002 Ben Aflleck a fost producător executiv în seria televizată ''Push, Nevada'' a reţelei ABC.

În 2007, Affleck a regizat primul său lungmetraj, ''Gone, Baby, Gone''. Drama criminală, care s-a bazat pe romanul lui Dennis Lehane despre căutarea unei fete dispărute de către doi detectivi din Boston, a fost un succes.

Succesul său regizoral a venit cu pelicula ''Argo'' (2012), povestea eliberării diplomaţilor americani de la ambasada SUA din Teheran în 1979.

În 2012 a fost desemnat artistul anului de revista ''Entertainment Weekly'' pentru succesul înregistrat de pelicula ''Argo'', pentru care a fost deopotrivă actor şi regizor şi care i-a adus Globul de Aur pentru cel mai bun regizor şi Oscarul pentru cel mai bun film în 2013, conform www.britannica.com.

S-a întors pe scaunul de regizor pentru ''Live by Night'' (2016), o dramă din epoca prohibiţiei pe care a adaptat-o după un roman al lui Dennis Lehane. Affleck a jucat şi în film, într-un rol de gangster.

Pelicula ''Gone Girl'' (2014), adaptarea romanului omonim al lui Gillian Glynn, a fost foarte bine primit de publicul nord-american şi de cel european. Mai târziu, a fost super-eroul Batman, în peliculele ''Batman v Superman: Dawn of Justice'' (2016) şi ''Justice League'' (2017); o versiune diferită a ultimului film a fost lansată în 2021 sub numele de ''Zack Snyder's Justice League''.

The Tender Bar

În 2016, Affleck a interpretat rolul unui expert în matematică angajat contabil de gangsteri şi carteluri de droguri în thrillerul ''The Accountant''. Filmele din 2019 au inclus ''Triple Frontier'', un thriller în care o echipă de foşti agenţi ai Forţelor Speciale se confruntă cu o serie de dileme morale după ce a pus în scenă un furt elaborat.

În 2020, Affleck a jucat în ''The Last Thing He Wanted'', o dramă bazată pe un roman de Joan Didion, şi The Way Back, despre un alcoolic care devine antrenor de baschet la liceu.

Mai târziu, a făcut echipă cu Matt Damon, în pelicula ''The Last Duel'' (2021) regizată de Ridley Scott.

Tot în 2021, Affleck a jucat în ''The Tender Bar'', înfăţişând un barman care devine un model de tată pentru nepotul său; drama, care s-a bazat pe memoriile scrise de J.R. Moehringer, a fost regizată de George Clooney.

Affleck a mai apărut în ''Deep Water'' (2022), un thriller inspirat din romanul Patriciei Highsmith despre un bărbat acuzat că i-a ucis pe amanţii soţiei sale.

Relația cu Jennifer Lopez

Ben Affleck a fost activ în politică şi a apărut frecvent la mitingurile democraţilor şi ca invitat la talk-show-uri politice, un exemplu fiind ''Real Time with Bill Maher''. În plus, a fost implicat într-o serie de cauze, inclusiv eforturile de a pune capăt violenţelor din Congo (Kinshasa).

Viaţa personală a lui Affleck a continuat să fie, de asemenea, hrană pentru tabloide. După despărţirea de Jennifer Lopez în 2004, a început să se întâlnească cu Jennifer Garner. Cei doi s-au căsătorit în 2005. Cuplul a avut trei copii. În 2018 au divorţat.

Ben Affleck şi Jennifer Lopez au reluat relaţia şi s-au căsătorit în iulie 2022, în Nevada, la 18 ani după despărțirea intens mediatizată, informează AFP şi Reuters. Cuplul şi-a anunţat căsătoria într-un newsletter trimis de Lopez în care dezvăluia că cei doi au zburat în oraşul deşertic Nevada pentru a obţine certificatul de căsătorie şi s-au căsătorit la o capelă, potrivit revistei People citată de Reuters.

"Dragostea este frumoasă. Dragostea este bună. Şi se dovedeşte că dragostea este răbdătoare. Răbdătoare timp de douăzeci de ani. Exact ce ne-am dorit", a scris Lopez în newsletter, conform People. Newsletterul era semnat "Doamna Jennifer Lynn Affleck", potrivit Los Angeles Times. (Sursa: Agerpres)