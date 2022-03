Nu știm niciodată totul despre părinții noștri. O putem crede, dar ei au mai trăit o viață înainte să ne naștem noi. Și s-ar putea să fi fost una plină de secrete. Iar pe 4 martie a fost lansat un serial nou, care dramatizează revelația înfricoșătoare că oameni despre care credeam că știm totul se dovedesc a fi cu totul alții.

Heathcote si Collette in Pieces of her Foto: Netflix