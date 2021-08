Cum se organizează un festival de film documentar cu bugetul tăiat cu 60%. Dumitru Budrala, Astra Film Festival: „An de an, trebuie să stăm cu mâna întinsă până în ultima clipă”

​

Aceste reduceri vin din cauza pandemiei?



Am încetat de multă vreme să-mi bat capul ca să înțeleg cum gândesc cei care decid finanțările. Poate că România nu își permite mai mult decât un festival foarte onorabil, precum George Enescu și atât.



Poate că nu contează restul. Poate că se trage la sorți ce eveniment să fie sprijinit copios și care să primească niște firimituri.



De-a lungul timpului i-am avut aici pe Bill Nichols (celebru critic de film american), John Marshall (o legendă a cinema verité-ului), Pawel Pawlikowski (regizor premiat cu Oscar), Sergei Loznitsa (una dintre cele mai interesante voci ale cinema-ului internațional, cu peste 50 de premii și nominalizări importante), Thierry Garrel (fondatorul departamentului de film documentar de la ARTE TV), Hanka Kastelicova (producător executiv HBO Europe), Robert Kaplan (celebrul autor american de cărți și analize despre politica globală, considerat de Foreign Police printre cei mai importanți 100 de gânditori ai lumii), Ally Derks (fondatorul Festivalului Internațional de Film Documentar de la Amsterdam).



AFF Sibiu și-a demonstrat cu prisosință valoarea la nivel național și internațional. Și totuși, an de an, trebuie să stăm cu mâna întinsă până în ultima clipă, ceea ce face aproape imposibilă o planificare serioasa a evenimentului.



Lucrăm la risc. De ce? De ce nu suntem în stare să stabilim din timp, cu un an înainte, cu doi, pe ce sprijin ne putem baza? Vă întreb: câte festivaluri de film de calitate are România? Două, trei, cinci? Oare chiar nu-și permite să le susțină?



Îmi amintesc că în 2002 l-am avut ca invitat la AFF Sibiu pe celebrul politolog american Robert Kaplan. Eram, ca de obicei, într-o așteptare disperată a unei finanțări din partea Ministerul Culturii. Și finanțarea nu mai venea. Dar, ca printr-o minune, a apărut imediat după venirea la Sibiu a lui Robert Kaplan și cu foarte puțin timp înainte ca acesta să aibă întâlniri cu premierul și cu președintele de atunci…



Mai există posibilitatea să primiți fonduri suplimentare pe ultima sută de metri?



Există o infinitate de posibilități, bineînțeles, fiindcă „tot ce-i neînțeles se schimbă-n neînțelesuri și mai mari”.



S-a pus vreodată problema să anulați ediția de anul acesta?



Nu, categoric nu. Singura dată când a existat un semn al întrebării asupra festivalului a fost anul trecut, când încă eram cu toții șocați de pandemie și nimeni nu știa încotro s-o apuce.



Dar și atunci am știut că ne vom da de trei ori peste cap și tot vom face festivalul. Și am ieșit din sălile de cinema și am făcut proiecții în aer liber, am adus festivalul în centrul vechi al Sibiului și în Muzeul Astra și am făcut deja celebrele proiecții de film pe ecranul imens amplasat între mori de vânt, văzute din bărci care plutesc pe lac de oameni care au fost pur și simplu încântați.



Deci, nu, nu renunțăm. Dimpotrivă, ediția din acest an va propune 200 de evenimente culturale - cinematografice, muzicale, filozofice chiar, pentru că AFF2021 va propune câteva teme de dezbatere profunde.



Sunt întrebări esențiale pe care filmul documentar le aduce în prim-plan, iar producția de film din anii 2020 și 2021 este cu adevărat remarcabilă. În perioada pandemiei, oamenii au făcut film cu disperare, aș putea spune.



Au găsit în film salvarea, evadarea din absurdul cotidian, au privit viața direct în ochi, adânc, tăios. Vom proiecta filme foarte puternice. Selecția din acest an - am avut de ales din aproximativ 3.000 de filme venite din toată lumea - va propune foarte multe premiere; mai mult de patru filme din cinci vor fi văzute pentru prima oară în România, iar printre ele se află destule premiere mondiale.



Sunt filme remarcabile, făcute în întreaga lume, din India în Columbia și din Norvegia în Burkina Faso.



Plănuiți să organizați și concerte? Sau va fi o ediție cu mai multe compromisuri la capitolul evenimente?



A face compromisuri la Astra Film Festival nu intră în discuție. Avem în program 200 de evenimente culturale, iar concertele de la Astra Film Festival au fost mereu puncte de atracție pentru toate generațiile.



Desigur, principalii spectatori ai acestor concerte sunt cei din generația tânără - și suntem foarte încântați că publicul tânăr e tot mai numeros an de an. De aceea, anul acesta am pregătit un card special pentru studenți, masteranzi și doctoranzi din România și din străinătate.



Cu cardul #AFFStudentPass, aceștia vor avea acces la toate evenimentele festivalului, inclusiv la concerte, și vor beneficia de cazare gratuită în centrul Sibiului, la modernele cămine studențești ale Universității „Lucian Blaga”.



Revenind la concertele ediției 2021, pe două dintre cele mai faimoase scene ale festivalului, la Târgul de Țară și pe Scena Lac, vor cânta trupe foarte apreciate de publicul nostru, precum The Tiger Lilles, Taraful Jean Americanu și Corina Sîrghi, DJ Kosta ori protagoniștii filmului „Mâna lui Dumnezeu”, ca să enumăr doar câțiva.