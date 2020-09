American Independent Film Festival, ediția a 4-a, are loc între 14 și 20 septembrie

În contextul actual determinat de pandemia de Covid19, American Independent Film Festival care are loc de obicei primăvara, va organiza ediția a 4-a în această toamnă, în perioada 14-20 septembrie. Proiecțiile din festival au loc la Muzeul Național de Artă al României, Cinema Muzeul Țăranului în aer liber, Deschis Gastrobar, Mercato Kultur, Cinema drive-in Militari Shopping și Event Park Snagov.Anul acesta, festivalul organizează secțiunea specială Double Bill Benh Zeitlin, dedicată unuia dintre cei mai originali și mai creativi tineri cineaști ai momentului. Acum șapte ani, „Beasts of the Southern Wild”, debutul său amețitor, a devenit povestea cinematografică a anului – i-a adus Marele Premiu al Juriului la Sundance, Camera d'Or, pentru cel mai bun debut la Cannes și două nominalizări la Oscar. Un succes cu atât mai surprinzător, cu cât a fost făcut cu un buget minimal și cu actori neprofesioniști, în cea mai mare parte copii. Ceea ce-a urmat, a fost și mai neconvențional. În loc să capitalizeze pe loc de pe urma valului de admirație, Zeitlin a încetinit ritmul: s-a pus pe muncă, dar nu s-a oprit decât după șapte ani. „Wendy”, cel de-al doilea film al său, este o reinterpretare liberă a basmului Peter Pan, cu o distribuție plină de copii care-și fac debutul în actorie. „Filmat la poalele unui vulcan activ din Caraibe, filmul combină din nou ritmuri obsedante și copleșitoare ca să transpună perspectiva despre viață a unui copil. O viziune atât de consistentă cu cea din Beasts, încât pare făcută imediat după. Așadar, de ce a durat atât? Răspunsul are mult de-a face cu abordarea meticuloasă și plină de răbdare a lui Zeitlin, dar și cu dorința de-a experimenta fără a risipi bugete mari”, ne explică un articol din Indiewire.Într-un interviu pentru The Atlantic, Zeitlin mărturisește: „toate operele artistice valoroase pun întrebări foarte importante, morale. E cel mai dificil material de prelucrat, dar și cel mai satisfăcător. Asta îmi propun și eu”. E ceea ce-a reușit chiar din prima încercare, cu „Beasts of the Southern Wild”, declarat, în 2012, filmul american arthouse al anului. „Frumos, amuzant, relevant și tandru”, scrie publicația Empire. „Beasts of the Southern Wild e pură poezie cinematografică: o explozie de fericire în mijlocul unei sărăcii lucii și unul dintre cele mai viscerale și mai originale filme din ultima perioadă” exclamă Sify Movies. „O explorare pasională și sălbatică a ceea ce înseamnă Americana care dă cu tifla scepticismului, râde de analiza sobră și se uită cu condescendență la critică” subliniază și New York Times. Filmul spune povestea lui Hushpuppy, o fetiță de șase ani care trăiește într-un tărâm fantastic numit Bathtub (Cada de baie). Tatăl ei este diagnosticat cu o boală stranie și o furtună îi inundă casă. Și ca și cum toate acestea n-ar fi de ajuns, o haită de „auroci”, niște monștri antici, este eliberată din captivitatea glacială de la Polul Sud. Zeitlin mărturisește, în același interviu pentru publicația The Atlantic, că mult aclamatul său film este o declarație politică despre oameni care-și apără casele, o descriere a lumii fanastice din mintea unui copil și o ironie la adresa regiei de film indie fără sens.„Cred că izbăvirea, iluminarea sau o anume revelație pot fi găsite doar la granița cu distrugerea. Toate acestea le întâlnești în cele mai extreme situații, unde obții un soi de abandon care îți permite să te înțelegi pe tine și pe alții. E ceea ce mă fascinează în legătură cu Louisiana. Există aici un soi de libertate internă și externă pe care n-o ai altundeva în America. Atunci când plec și mă duc în altă parte, mă simt judecat, așa cum în sud nu mi se întâmplă. Cultura din Louisiana e neînfricată și asta pentru că este foarte legată de moarte, ca mai toate lucrurile din regiune. Viața de aici nu e pentru cei slabi de inimă pentru că poate fi periculoasă, înspăimântătoare, îți amenință viața și ție și copiilor tăi. În filmele mele, încerc să fac legătura între această realitate și trăsătura care-i face pe localnici să aibă inima atât de deschisă. Și cred că finalurile ambelor filme explorează acest lucru.”Proiecțiile filmelor în cadrul festivalului vor fi urmate de două întâlniri online cu regizorul, o sesiune de întrebări și răspunsuri pe 18 septembrie și un masterclass susținut de acesta online, pe 19 septembrie.Scenaristul, regizorul și compozitorul american Benh Zeitlin locuiește în New Orleans, Louisiana. Filmografia sa include „Beasts of the Southern Wild”, nominalizat de patru ori la Premiile Oscar, „Wendy” și scurtmetrajul „Glory at Sea”. Compune muzică pentru filmele sale și pentru alte proiecte ca „Brimstone & Glory” și „Mediterranea”. Prin colectivul Court 13, sprijină tineri cineaști să realizeze proiecte „imposibile” – producând filme ca „Give Me Liberty”, „No Kings” și câștigătorul de la Tribeca, „Burning Cane”.Programul proiecțiilor și noutățile despre filmele și evenimentele din festival vor fi disponibile pe filmedefestival.ro, pe pagina de Facebook American Independent Film Festival și Instagram (@AmericanIndependentFilmFest). Biletele vor fi disponibile în curând pe Eventbook.ro și în rețeaua Eventbook.