Programul filmelor la Micul Picnic ShortsUP, ediția a șaptea

Sâmbătă, 25 iulie, de la ora 21.30, o selecție de filme scurte surprinzătoare și multipremiate va putea fi vizionată online pe platforma de streaming TIFF Unlimited, de oriunde, în cadrul celei de-a 7-a ediții a Marelui Picnic, redenumit temporar Micul Picnic ShortsUP. De această dată, scurtmetrajele ShortsUP vor putea fi urmărite de acasă, de pe terasă, din balcon, din parc, de pe plajă, de pe un vârf de munte ... de oriunde.În urma achiziționării unui bilet în avans de pe TIFF Unlimited, fiecare film de festival va putea fi văzut o singură dată, în intervalul 21.30 - 00.00, doar de pe teritoriul României.Selecția de filme scurte de anul acesta explorează diverse fațete ale relației cu cei mai apropiați nouă și, implicit, a relației cu noi înșine. De-a lungul anilor, filmele incluse în competiția ShortsUP Audience Award aveau în palmares cel puțin un premiu oferit anterior de un juriu specializat. Anul acesta selecționerul de filme Alexandra Safriuc nu a mai respectat acest criteriu, vizionând în timpul procesului de selecție și multe filme care nu au avut parte de un circuit festivalier. Astfel, din programul Micului Picnic face parte și scurtmetrajul lui Rogelio Gonzalez, Now You Know / Acum știi, realizat cu câteva săptămâni în urmă, în timpul carantinei din Barcelona, cu mijloacele disponibile acasă. Scurtmetrajul lui Rogelio este unul dintre multele home made short films, care, probabil, vor caracteriza producția de scurtmetraje a acestei perioade.Programul Micul Picnic ShortsUP va include filme precum:(Rogelio, Spania, 2020). De la unul dintre regizorii casei de producție CANADA vine un home movie despre viața în carantina strictă de peste 50 de zile impusă în Barcelona și ce se poate întâmpla dacă închizi în casă mai mulți adulți imaturi. FOMO is over.(Bridget Moloney, SUA, 2020). Portretul plin de umor și empatie al unei tinere mame (Claire Coffee) aflate în pragul unei căderi nervoase. Anxietatea ei domestică se manifestă într-un mod neașteptat și extrem de satisfăcător totodată. Regizoarea și-a filmat propria casă și propriul copil și oricine a trăit într-o casă plină de piese Lego se va identifica extrem de bine cu scurtmetrajul ei.(Michaela Mihályi, David Stumpf, Cehia, Slovacia, Franța, 2019). Un apartament împărțit de locatari individualiști. Un îngrijitor epuizat și soția sa frustrată, și o căprioară văduvă care își îneacă lacrimile în alcool. Animația este o adaptare liberă a unei povești biblice transformată într-o poveste contemporană plină de ironie despre mersul lucrurilor în lume.(Thessa Meijer, Olanda, 2019). O tragicomedie despre ambiție, perfecțiune și acceptare de sine care spune povestea unei creaturi a mării ambițioase care își urmează visul de a se alătura oamenilor. Dar chiar și odată ce se transformă într-o tânără fată, Mitsumi nu este mulțumită. Pe pământ, capătă noi ambiții, să devină cea mai frumoasă, să își asigure o carieră de succes, să fie o iubită ideală. Va mai reuși ea oare să se bucure doar de călătoria în sine?(Vier Nev, Portugalia, 2019). Cu câteva clipe înainte de a naște, o mamă vede cât de similare vor fi viața ei și a copilului. Un poem vizual hipnotic în care fiecare cadru spune simultan două povești.(Réka Bucsi, Danemarca, 2018). O odisee spațială experimentală, cu tonuri apocaliptice, care te va ajuta să meditezi liber la nemărginirea cosmosului primitor și, în același timp, înfricoșător. (Berlinale Shorts Competition, SXSW Film Festival)(Jeremy Comte, Canada, 2018). Nimic nu pare să destabilizeze o zi obișnuită de vacanță pentru Tyler și Benjamin, doi prieteni care își petrec zilele de vară la marginea pădurii sau în trenuri abandonate, întrecându-se în năzbâtii și inventând teste de curaj. Până când cei doi dau peste o mină de suprafață unde totul pare să le zică că nu ar trebui să se afle acolo și într-o clipă joacă inocentă devine o misiune de salvare. (Nominalizat la Premiile Oscar pentru Best Short Live Action Short, Sundance Special Jury Award)(Kristian Håskjold, Danemarca, 2017). După câțiva ani de relație, William și Cecilie se despart. În noaptea despărțirii, se hotărăsc să ia împreuna MDMA, ceea ce rezultă într-un rollercoaster emoțional pe perioada weekendului în care cei doi sunt izolați în apartament.Selecția de filme este adresată adulților peste 18 ani.Marele Picnic este ediția de vară ShortsUP, unul dintre cele mai îndrăznețe proiecte cinematografice independente din România. Evenimentul și-a făcut o tradiție din a strânge, vară de vară, iubitori ai cinema-ului și ai artelor conexe filmului. Anul acesta Marele Picnic devine Micul Picnic - o ediție mai mică, online, pentru toate categoriile și genurile de publicUn eveniment online găzduit de platforma TIFF Unlimited.