Premiile Sindicatelor producătorilor şi actorilor americani: „1917” şi „Parasite”, marii câştigători

Drama de război „1917”, regizată de Sam Mendes, a primit sâmbătă seară trofeul Producers Guild of America pentru cel mai bun film. Având în vedere că în urmă cu două săptămâni a fost recompensat cu un Glob de Aur, acum lungmetrajul este principalul favorit la Oscar.Până în prezent, de 21 de ori în cei 30 de ani de la înfiinţare, marii câştigători ai premiilor PGA au fost aceiaşi cu cei ai premiilor Academiei americane de film.„Succession” (HBO) a fost desemnat cel mai bun serial-dramă, trofeu obţinut de al doilea sezon, devansând ultimul sezon al „Game of Thrones”, al treilea al „The Crown”, al doilea al „Big Little Lies” şi primul al „Watchmen”.„Fleabag” (Amazon) s-a impus la categoria serial-comedie, în faţa „Barry” (sezonul doi), „Schitt’s Creek” (sezonul cinci), „Veep” (ultimul sezon) şi „The Marvelous Mrs. Maisel”, care în trecut a câştigat două astfel de trofee.Filmul „Toy Story 4” (Pixar) a fost câştigătorul categoriei animaţie, în faţa „Abominable”, „Frozen II”, „How to Train Your Dragon: The Hidden World” şi „Missing Link”.Ultimii patru câştigători la această categorie ai PGA Awards - „Spider-Man: Into the Spider-Verse”, „Coco”, „Zootopia” şi „Inside Out” - au primit apoi Oscarul pentru lungmetraj animat.Cea mai bună miniserie a fost desemnată producţia HBO „Chernobyl”, în faţa „Fosse/Verdon”, „True Detective”, „Unbelievable” şi „When They See Us”.„Apollo 11”, care detaliază aselenizarea din 1969, a fost desemnat cel mai bun documentar. El nu a fost nominalizat la premiile Oscar de anul acesta.Documentarul „Leaving Neverland” al HBO, în care îi sunt aduse acuzaţii de abuz sexual starului pop Michael Jackson, a câştigat trofeul pentru documentar de televiziune.La gala de anul acesta, Ted Sarandos a primit Milestone Award; Brad Pitt, Dede Gardner şi Jeremy Kleiner - parteneri la compania Plan B - au primit trofeul „David O. Selznick” pentru activitatea în cinematografie; Marta Kauffman, trofeul „Norman Lear” pentru activitatea în televiziune, Octavia Spencer - Visionary Award şi filmul „Bombshell” - trofeul „Stanley Kramer”.La gala premiilor Sindicatului actorilor americani (Screen Actors Guild, SAG), ajunsă la a 26-a ediţie, distribuţia filmului sud-coreean „Parasite” (r. Bong Joon Ho) a devenit prima a unui film într-o limbă străină care a primit principalul trofeu.Thrillerul „Parasite” este şi filmul premiat cu Palme d'Or care a generat cele mai mari încasări, cu 140 de milioane de dolari la nivel global. Unul dintre principalii lui concurenţi în acest sezon, „1917”, nu a fost nominalizat la SAG.Joaquin Phoenix a fost desemnat, duminică seară, cel mai bun actor pentru rolul principal din „Joker”. În discursul de mulţumire, Phoenix a vorbit despre cei care au mai interpretat personajul de-a lungul timpului şi a spus: „Stau aici pe umerii actorului meu preferat, Heath Ledger”.Renée Zellweger a fost premiată pentru rolul principal din „Judy”.Brad Pitt a primit premiul pentru rolul secundar din „Once Upon a Time in Hollywood”, iar Laura Dern, pentru cel din „Marriage Story”.„The Crown” al Netflix a fost desemnat cel mai bun serial-dramă, iar „The Marvelous Mrs. Maisel” al Amazon, cel mai bun serial-comedie.Michelle Williams a fost desemnată cea mai bună actriţă într-un film de televiziune sau miniserie, pentru „Fosse/ Verdon”. Partenerul ei din serial, Sam Rockwell, a fost, de asemenea, câştigător pentru interpretare.Tony Shalhoub a fost desemnat cel mai bun actor de comedie, pentru rolul din „The Marvelous Mrs. Maisel”, în timp ce Phoebe Waller-Bridge a primit aceeaşi distincţie pentru „Fleabag”.Jennifer Aniston a fost premiată pentru rolul din serialul-dramă „The Morning Show”, iar Peter Dinklage, pentru „Game of Thrones”.Premiul SAG pentru întreaga activitate i-a revenit actorului Robert De Niro.