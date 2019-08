Amfiteatru TNB. Cinema sub cerul liber

De asemenea, august va fi o lună plină la AMFITEATRU. 31 de evenimente sunt pregătite să umple sălile și nopțile de vară sus pe teatru. Iar, din 4 august, vă invităm la Cinema sub cerul liber.Programul AMFITEATRU - nopți de vară sus pe teatru va fi completat cu seri de film: pelicule premiate, avanpremiere, noutăți, invitați și discuții cu realizatorii, toate pe acoperișul Teatrului Național până pe 30 septembrie. Proiectul este realizat în colaborare cu TIFF Unlimited, platforma de streaming a Festivalului Internațional de Film Transilvania, și va cuprinde o selecție cu cele mai bune filme de la TIFF 2019.Prima proiecție de la Amfiteatru TNB (duminică, 4 august) a fost documentarul Generația Woodstock (Woodstock: Three Days that Defined a Generation), lansat la 50 de ani de la festivalul care avea să schimbe lumea. Generația Woodstock a avut parte de o proiecție unică și de succes în cadrul TIFF.Printre titlurile propuse se numără filme premiate, filme apreciate și filme în avanpremieră, cum sunt: Monos (r. Alejandro Landes), o poveste despre supraviețuire, putere și anarhie, filmul câștigător al Trofeului Transilvania; Un om fidel / L’homme fidèle, comedia romantică regizată de Louis Garrel, cu Laetitia Casta și Lily-Rose Depp, care a câștigat Premiului Special al Juriului și care va rula în avanpremieră, urmând să intre în cinema din 20 septembrieÎn programul oferit de TIFF Unlimited se regăsesc și alte titluri din selecția ediției 2019 a TIFF, precum Femeie în război / Woman at War (r. Benedikt Erlingsson), o poveste impresionantă a unei femei determinate să-și ducă planurile la bun sfârșit, disponibil pe unlimited.tiff.ro, Vieți duble / Double vies, o comedie bine dozată, cu Guillaume Canet și Juliette Binoche, semnată de Olivier Assayas, recent lansată în cinema, sau Sutienul / The Bra, al multi-premiatului regizor, scenarist și producător german Veit Helmer, cu Maia Morgenstern în unul din rolurile principale.Costul unui bilet care oferă acces la un film este de 30 de lei. Biletele se pot achiziționa de pe www.mystage.ro FILM@AMFITEATRU / în parteneriat cu TIFF Unlimited(Woodstock: Three Days that Defined a Generation) SUA 2019Regia: Barack Goodman, Jamila EphronCu: Stephen Stills, Joan Baez, Richie Havens.DUMINICĂ 4 AUGUST, ora 21.30FILM@AMFITEATRU / în parteneriat cu TIFF Unlimited(Double vies) Franța 2019Regia: Olivier AssayasCu: Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent MacaigneJOI 8 AUGUST, ora 21.30FILM@AMFITEATRU / în parteneriat cu TIFF Unlimited(Woman at War) Islanda, Ucraina 2018Regia: Benedikt Erlingssoncu: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Juan Camillo Roman Estrada, Jörundur RagnarssonVINERI 9 AUGUST, ora 23.00FILM@AMFITEATRU / în parteneriat cu TIFF Unlimited(L'homme fidèle) Franța 2018 – avanpremieraRegia: Louis Garrelcu: Laetitia Casta, Lily-Rose Depp, Louis GarrelSÂMBĂTĂ 10 AUGUST, ora 22.00FILM@AMFITEATRU / în parteneriat cu TIFF Unlimited(Islanda, SUA 2018)Regia: Joe Pennacu: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir, Tintrinai ThikhasukVINERI 16 AUGUST, ora 21.30FILM@AMFITEATRU / în parteneriat cu TIFF Unlimited(Joueurs) Franța 2018Regia: Marie Mongecu: Tahar Rahim, Stacy MartinVINERI 16 AUGUST, ora 23.59FILM@AMFITEATRU / în parteneriat cu TIFF Unlimited(The Bra) Azerbaidjan, Germania 2018Regia: Veit Helmercu: Maia Morgenstern, Irmena Chichikova, Miki Manojlović, Denis Lavant, Paz VegaVINERI 23 AUGUST, ora 23.00FILM@AMFITEATRU / în parteneriat cu TIFF Unlimited(Marea Britanie 2019)Regia: Danny BoyleCu: Himesh Patel, Lily James, Sophia Di MartinoDUMINICĂ 25 AUGUST, ora 21.30FILM@AMFITEATRU / în parteneriat cu TIFF UnlimitedColumbia, SUA 2019Regia: Alejandro Landescu: Sofia Buenaventura, Julian Giraldo, Karen QuinteroSÂMBĂTĂ 31 AUGUST, ora 21.00FILM@AMFITEATRU / în parteneriat cu TIFF Unlimited(Leto) Rusia 2018Regia: Kiril Serebrennikovcu: Teo Yoo, Irina Starshenbaum, Roman BilycSÂMBĂTĂ 31 AUGUST, ora 23.00